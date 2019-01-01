受访专家：首都医科大学附属北京同仁医院血管外科主任 郁正亚

大家普遍认为下肢皮肤表面“青筋暴起”，就是患上了静脉曲张，这种观点并不完全正确。有些静脉曲张虽然看起来不明显，但也存在隐患，如不重视，可能埋下祸根。如何早期识别和预防？本期《生命时报》采访了首都医科大学附属北京同仁医院血管外科主任郁正亚，为您答疑解惑。

郁正亚告诉记者，虽然有些患者的下肢静脉血管并没有明显的蚯蚓状突起，但是下肢已经有水肿、色素沉积等表现，这就表明其深静脉可能已经出现了问题。静脉曲张仅仅是慢性下肢静脉疾病的一个典型表现。要谈静脉曲张，就要从慢性下肢静脉疾病说起，该病常有以下不典型临床表现：

沉重。下肢长时间站立后，会有酸胀不适、沉重以及疲劳感。这是因为下肢血液逆流，聚集在小腿内导致的。

血管扩张。慢性静脉疾病早期腿上会出现毛细血管扩张，腿部皮肤会浮现细丝一样的血管，直径不超过1毫米，该现象有时会出现在踝关节周围。当增粗的血管直径超过3毫米，就是静脉曲张了。

下肢水肿。这类水肿常出现在小腿的前方，用手按压就会有凹陷。这种情况一般早上起床会减轻甚至消失，但在劳累一天后的傍晚出现。

瘙痒及色素沉积。血液逆流、静脉高压等都会导致局部组织发生炎症反应，从而使下肢局部感觉瘙痒。此外，当红细胞开始渗出后，含铁血红素就会沉积在皮下，导致皮肤颜色加深，该现象主要集中在踝关节和小腿前方，这往往是慢性静脉功能不全较晚期的症状。

郁正亚介绍，静脉曲张与先天遗传因素有关，比如有些人血管瓣膜先天较薄弱，甚至缺少瓣膜，血液回流困难，导致静脉压过高，造成静脉曲张。因此父母患有静脉曲张，子女发病的风险更大。

此外，久坐久站、重体力劳动以及肥胖等也是静脉曲张的常见原因。其中重体力劳动和肥胖会使腹压增加，进而导致血液向下的压力增加，长此以往，静脉瓣膜容易受到损害，造成静脉曲张。

针对静脉曲张，早期防治是关键。当发现自己有了早期症状时，建议患者先去医院血管专科门诊，让专业医师给出治疗方案。并不是所有静脉曲张都会发展到严重程度，因而不需要过于慌张，可以通过以下方式预防和管理：

1.避免长时间原地站立或久坐，可以间断走动，让腿部肌肉运动起来，以便静脉血的回送，减轻腿部压力。

2.长时间坐位时，经常变换坐姿、把小腿放平或适当做回勾脚尖动作，都可促进静脉血液回流。

3.对于已经有了早期症状，但不能改变工作性质者，建议穿着尺码合适的医用弹力袜，控制病情发展。

4.有静脉曲张家族史，以及肥胖的人群，应该将体重减到合理范围内。▲