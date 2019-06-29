痛风不能根治 可以控制

随着社会经济的发展，人们的物质生活水平不断提高，生活方式及饮食结构也随之发生改变。近年来，我国高尿酸血症的患病率逐年增高，并呈年轻化趋势，已成为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病。由高尿酸血症引发的痛风患病率也呈明显增长趋势，据流行病学调查显示，中国目前痛风患病率约为1.1%，患病人数约1600万。中华医学会风湿病学分会主任委员、北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授表示，目前该病虽然还不能根治，但可以通过药物治疗、饮食和运动管理予以控制。

痛风是怎么形成的

痛风是一种慢性代谢性疾病，它与高尿酸血症直接相关。人体摄入的食物有一种物质叫嘌呤，这种物质代谢后的废物就是尿酸，尿酸以尿酸盐的形式从肾脏排出。如果嘌呤代谢出现故障，尿酸就会在体内增多，这些增多的尿酸盐形成结晶体，沉积在关节以及其它组织内，就会引起软骨和滑膜组织发生急性炎症，这就是临床上的痛风。痛风多发于40岁以上的男性，主要表现为严重的关节疼痛反复发作。患者常伴发高血压、慢性肾病、糖尿病等合并症，引起死亡风险增高。

为什么这种病叫痛风呢？顾名思义就是说痛得连风吹过身体都会感觉到疼痛，由此也可看出此病的疼痛程度。

痛风首次发作时，主要表现为急性关节疼痛，大多数患者在夜间或清晨突然出现第一跖趾（脚拇指）关节剧烈疼痛。急性期后会出现间歇性发作，如果不及时治疗，会发展成慢性痛风性关节炎，影响肢体运动。晚期痛风病人的高血压、肾和脑动脉硬化、心肌梗塞风险增加，少数病人可能死于肾功能衰竭和心血管意外。

针对痛风偏爱中年“油腻大叔”的特点，有关专家解释，痛风与饮食、生活有很大的关系，喝酒、高嘌呤食物、剧烈运动等都是诱发因素，肥胖人群、大口吃肉、大口喝酒的40岁以上男性，因代谢功能下降，成为痛风高发人群。而女性因为体内的雌激素有助于尿酸的排出，所以到绝经后发病率才会增加。

痛风治疗达标率不足四成

痛风急性发作带给患者极大的痛苦和不便，严重影响其工作和生活。痛风作为代谢性疾病，加强对生活的长期规范化管理、控制血尿酸水平持续达标，不但对于痛风患者的疾病控制至关重要，也是目前亟待解决的医学挑战。

根据国家风湿病数据中心中国痛风疾病数据显示，痛风患者治疗4周、12周和24周的随访率依次降低，分别为20.7%、10.8%和3.9%，即能坚持半年随访的痛风患者不足4%。与此同时，痛风患者的降尿酸治疗达标率在用药半年后也仅有38%。

随着风湿免疫学科的发展，我国的痛风治疗水平快速提升。相比较85.7%的初诊正确判断率，临床医生面临着对痛风患者长期管理的3大挑战，即如何做好急性发作期的正确处理；如何提高痛风患者的血尿酸持续达标率以及如何提升痛风患者用药依从性。这些挑战的存在，除了目前医学还不能根治痛风这个原因外，还与传统抗痛风药物副作用大、剂量不好把握、治疗效果不好有很大的关系。首次在中国上市的20毫克和40毫克非布司他片，为医生和痛风患者提供了更好的初始剂量选择以及灵活的剂量调整阶梯，有助于治疗期间逐步平稳降低血尿酸的水平。

专家提醒，高尿酸血症并不等于痛风，实际上在高尿酸血症者中只有10%左右的人可能被确诊为痛风，而另外90%的高尿酸血症者都不是痛风。高尿酸血症的人可能不是痛风，但是确诊为痛风的人必然有高尿酸血症。

痛风治疗关键是控血尿酸

痛风与高尿酸血症直接相关，而且长期高尿酸血症还会引起或加重其他多器官损伤，并发肾脏病变（急性尿酸性肾病、慢性尿酸盐肾病、肾石症）、高血糖、血脂紊乱、高血压、冠心病、心功能不全及卒中等。因此，痛风治疗，调控好血尿酸水平是关键。以往治疗痛风的药物主要是别嘌醇，别嘌醇90%是经肾脏代谢的，会增加痛风患者肾功能的负担，所以很多肾功能受损的患者，无法采取别嘌醇类的药物治疗。

目前，全新的抗痛风药物非布司他是经肠道和肾脏双通道代谢的，减轻了肾脏代谢的负担，所以轻中度肾功能不全患者在经非布司他治疗时，无需调整剂量，疗效更加稳定。与别嘌醇相比，非布司他的适应症更广，降低尿酸的作用更强大、持久，因此被国内外许多患者称作“痛风神药”。

链接

痛风患者在什么情况下可以停止服药治疗

为之中不同的症状，对血尿酸值控制要求也不一样，作用更强大、持久。痛风治疗的长期管理非常关键。

很多人在急性疼痛时用药物治疗，一旦疼痛减轻、进入间歇期就停止用药，从而导致痛风反反复复地发作。这说明患者对于痛风的认识程度较低，依从性比较差。

应该认识到，痛风是一种慢性病，需要坚持治疗，甚至终身服药。而临床中不同的症状，对血尿酸值控制要求也不一样。因此，什么时候用药减量，什么时候停药，都得听从医生的诊断，不可擅自为之。