【附属医院】国人高血压的知晓率只有五成

5月16日上午，西安交大一附院心内科在门诊大厅举行了“世界高血压日——知晓您的血压”义诊宣教活动。心内科主任牟建军教授指出：高血压的发病率逐年攀升，而我国高血压病的知晓率偏低，只有五成。只有全民都重视测量血压，才能提高我国高血压的知晓率，才能让更多的高血压患者有效控制好血压，远离高血压的危害。

义诊现场

义诊现场，心内科专家教授认真解答群众各种咨询和疑问，为大家普及高血压科普知识，为过往群众测量血压，为高血压患者制定治疗方案、给出用药建议。整个活动受到了群众好评。此次义诊活动也是配合中国高血压联盟及上海市高血压研究所在全国范围内开展的“为爱发声——五月血压测量月”公益项目的实施，面向公众进行免费的高血压筛查、科普教育及健康咨询等系列活动之一。

牟建军教授介绍：高血压患者中只有一半有症状，比如头晕、头疼、耳鸣等，但这些症状又不是特异性的，很多疾病都可能导致这些症状；还有一半高血压患者是没有任何症状的，如果平时不注意测量血压，就会延误治疗。所以，高血压不能以一些症状表现来判断，而是以测量结果来判断，高压大于等于140mmHg，低压大于等于90mmHg就定义为高血压。成年人一定要坚持经常测量血压，才能有效检出高血压。

目前我国高血压低龄化现象明显，这与年轻人不良的生活方式和习惯有关。特别是现在的年轻人，工作时间和在家里都长时间离不开电脑、电视、手机，出门就是坐车或者开车，长期缺乏规律运动；还有就是不健康的饮食，比如高盐饮食、碳水化合物摄入过多导致的肥胖；再一个就是酗酒，有些人的工作应酬太多，长期喝酒；最后一个就是长期的精神压力，现在年轻人工作、生活、学习压力都比较大。这些情况在现在年轻人身上明显比以前增加，所以高血压呈低龄化发展也是目前高血压病的一个特点，年轻人也不能忽视监测血压。

最近几年高血压日的主题都是“知晓您的血压”，就是呼吁成年人要关注自己的血压，懂得测量血压的重要性，通过各种形式的血压监测、主动测量把高血压查出来。牟主任建议35岁以上的人，门诊首测血压，就是不管你看什么病，都先测血压；18岁以上的成年人最好每年测一次血压；最后就是大家要争取机会测血压，比如体检、义诊、征兵、买药等有机会就测血压，通过这样三种途径做到知晓自己的血压。除了在医院就诊测量血压外，在家里监测血压最好的时间为一早一晚，就是早晨起床后（高血压患者服药前），晚上睡觉前测量血压，每次测量两边，在家监测血压要求高压小于135 mmHg，低压小于85 mmHg，高于这个值就要警惕高血压，要去医院进一步诊断。

据悉，全球70多个国家参与了“为爱发声——五月血压测量月 ”公益活动，旨在强化公众血压测量意识，呼吁社会公众为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，不让高血压这个“隐形杀手”继续伤害所爱的人。