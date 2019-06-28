“为爱发声”专家教你如何测血压
5月17日世界高血压日，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期启动。
作为“为爱发声”项目还将在全国范围内广泛进行的高血压疾病的患教和义诊活动之一，南昌大学第二附属医院程晓曙教授和高血压病区主任李萍携科室医护人员在5月17日上午为广大高血压患者进行疾病教育宣讲和免费义诊。
据李萍介绍：“中国人的高血压患病率为23.2%，但人们在高血压初期感受不明显，不容易认识到它的危害。高血压会造成多个靶器官损害，比如公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，所以做好高血压的防控非常重要。”
有数据显示，面对我国高血压发病率逐年攀升，且呈现年轻化的趋势，我国高血压的知晓率、治疗率和控制率却仍处于较低水平。对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。甚至很多患者和公众对于正确测量血压的方法都知之甚少。李萍介绍道：“高血压患者需要定期关注血压健康，定期的测量血压。家庭自测血压应使用上臂袖带式电子血压计，而不建议是腕式血压计，且测量时取坐位，测量前要安静休息5分钟，袖带松紧适度，手臂与心脏位置平齐，双脚平放地面，不能跷二郎腿，并排空小便。测量三次，每次间隔2分钟，取后两次的平均值。”
对于确诊高血压的患者，也不必过于担忧。李萍建议：“高血压不能治愈，但合理的生活习惯对控制血压有帮助，生活上要注意四个方面，一是少吃高盐食品，把每日的食盐摄入量控制在6克以内。二是要少熬夜，保证充足的睡眠，每天必须保证6小时以上的睡眠时间。三是要放松心境，压力大，精神紧张都不利于控制血压。四是控制体重、适量运动。”
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