专家叮嘱：高血压患者，一定要定时吃药

时值5月17日世界高血压日，昆明医科大学第二附属医院在医院门诊大厅举办“为爱发声”世界高血压日义诊项目，面向广大高血压患者和公众，宣讲高血压疾病的科学知识，并开展免费的血压测量和义诊活动。昆明医科大学第二附属医院心内科阮志敏主任及科室专业医护人员参与其中。

据了解，中国人的高血压患病率约23.2%，即约2.7亿人左右，但人们在高血压初期感受不明显，不容易认识到它的危害。高血压是一种血管性疾病，因为血管连接人体的各重要器官，高血压会影响到多脏器的供血问题，造成靶器官损害，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，所以做好高血压的防控非常重要。

面对高血压疾病的持续高发、年轻化趋势，以及严重的健康危害，阮志敏提示广大高血压患者和公众：关注血压健康要从定期测量血压开始，而测量血压也要遵循科学的方法。

人体全天血压呈现两个高峰一个低谷的变化规律，正常情况下夜间低谷血压不超过120/70mmHg，但有些人白天血压正常，夜间血压却超过了120/70mmHg，即表明存在隐匿性高血压的可能，这种高血危害最大，需引起高度重视。

在日常的就诊患者中，经常会发现高血压在血压得到控制后擅自减药、停药，甚至有很多人觉得自己高血压并不严重，索性有的时候忘了吃药就不吃了，以至于经常吃几天停几天。面对这种情况，阮志敏主任特别告诫大家：其实这是错误的，因为高血压是一颗定时炸弹，当你忽然间情绪激动时，很有可能引起血压突然升高，从而导致血管破裂或中风。所以，一定要定时吃药。

据了解，此次活动由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光牵头、施维雅中国大力支持的“#Because I say so”（#为爱发声#）公益活动。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。