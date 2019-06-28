专家提示：高血压没有明显症状、却危害极大
5月17日是“世界高血压日”，为普及高血压防治知识，增强广大居民朋友的自我保健意识，福建省立医院心内二科陈慧主任率团队，在福建省立医院门诊楼开展了“世界高血压日”义诊宣传活动。
福建省立医院心内二科陈慧主任介绍，“中国人的高血压患病率达23.2%，约2.7亿人患有高血压，但是仅一半的人知道自己患有高血压。” 据了解，随着生活习惯的改变，高油高脂食物的增加、运动减少，高血压的发病呈现持续增长和年轻化两大趋势。
在环境因素方面，年轻人高血压发病与长期精神紧张、压力过大、不良的生活习惯有很大关系。现在发现年轻人高血压的一个很重要的原因，就是睡眠不足。尤其很多初中生、高中生，他们平时学习很忙、很劳累，睡眠不足。
陈慧特别强调：“高血压没有明显的症状，日积月累会损伤全身各个器官，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，做好高血压的防控非常重要。”
此次活动由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。
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