海淀区举办第二届校园中医药文化节

6月27日下午，由海淀区卫生健康委、海淀区教委联合主办、北京市第二十中学承办的“海淀区第二届校园中医药文化节”举行。

海淀区委卫生工委副书记、区卫生健康委主任李劲涛发言表示，为加强海淀区中医药文化进校园工作，海淀区卫生健康委今年制定了《海淀区中医药文化进校园工作实施方案》，确立中医药文化进校园的基本原则，明确工作目标，拓展工作内容，加强保障措施，指导推动中医药文化进校园活动的开展。 区卫健委充分利用科研、医疗、教育各方面优质资源，为27所中小学校开展中医药文化进校园活动提供支持和相关服务，各试点校也根据学校实际情况，积极开展各项活动。

下一步，海淀区卫生健康委将携手区教委，通过扩展平台资源、健全服务体系，开展“十个一”工程、丰富活动形式，加强课件研发、形成系统课程体系，开展师资培训、建设师资队伍，拉手“护眼计划”、保护学生视力，携手园林旅游、开发中医药旅游线路等几方面工作，推动区中医药文化进校园活动。

海淀区教工委副书记、教委主任王方在讲话中提到，中医药文化活动进校园是落实海淀区教育大会精神的一项重点工作，对于提高学生身心健康水平具有重要的意义。他肯定了各所试点学校的特色中医药文化活动，并表示要将中医药文化进校园融入学校的课程建设，提升学生的科学素养和人文情怀，帮助学生了解身边的传统文化，促进青少年的健康成长。

在互动体验区的分会场，约600余名师生踊跃参与了由中国科学院植物研究所、中国中药协会中药材种子种苗专委会、中国中医科学院西苑医院、“程氏针灸”非遗保护项目基地、台头小学及其他专业机构提供的包括“百草飘香、百草工坊、医体结合、杏林驿站、游学瑰宝、百草文创”等不同主题的中医药文化互动体验及义诊咨询活动，反响热烈。