海淀区举办第二届校园中医药文化节
6月27日下午，由海淀区卫生健康委、海淀区教委联合主办、北京市第二十中学承办的“海淀区第二届校园中医药文化节”举行。
海淀区委卫生工委副书记、区卫生健康委主任李劲涛发言表示，为加强海淀区中医药文化进校园工作，海淀区卫生健康委今年制定了《海淀区中医药文化进校园工作实施方案》，确立中医药文化进校园的基本原则，明确工作目标，拓展工作内容，加强保障措施，指导推动中医药文化进校园活动的开展。 区卫健委充分利用科研、医疗、教育各方面优质资源，为27所中小学校开展中医药文化进校园活动提供支持和相关服务，各试点校也根据学校实际情况，积极开展各项活动。
下一步，海淀区卫生健康委将携手区教委，通过扩展平台资源、健全服务体系，开展“十个一”工程、丰富活动形式，加强课件研发、形成系统课程体系，开展师资培训、建设师资队伍，拉手“护眼计划”、保护学生视力，携手园林旅游、开发中医药旅游线路等几方面工作，推动区中医药文化进校园活动。
海淀区教工委副书记、教委主任王方在讲话中提到，中医药文化活动进校园是落实海淀区教育大会精神的一项重点工作，对于提高学生身心健康水平具有重要的意义。他肯定了各所试点学校的特色中医药文化活动，并表示要将中医药文化进校园融入学校的课程建设，提升学生的科学素养和人文情怀，帮助学生了解身边的传统文化，促进青少年的健康成长。
在互动体验区的分会场，约600余名师生踊跃参与了由中国科学院植物研究所、中国中药协会中药材种子种苗专委会、中国中医科学院西苑医院、“程氏针灸”非遗保护项目基地、台头小学及其他专业机构提供的包括“百草飘香、百草工坊、医体结合、杏林驿站、游学瑰宝、百草文创”等不同主题的中医药文化互动体验及义诊咨询活动，反响热烈。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn