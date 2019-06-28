近30年我国疾病谱发生重大变化

近日，国际权威期刊《柳叶刀》在线发表了由中国疾病预防控制中心副主任梁晓峰、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心副主任周脉耕等与美国华盛顿大学健康测量与评价研究所合作完成的2017年中国疾病负担研究结果。研究显示，1990年~2017年，中国居民疾病谱发生重大变化——中风和缺血性心脏病取代下呼吸道感染和新生儿疾病，成为疾病负担的主要原因。

此次研究显示，1990年至2017年，中国居民脑卒中标化死亡率下降了33.5%，慢阻肺标化死亡率降低68.6%。此外，死亡率下降超过50%的疾病有下呼吸道感染、新生儿疾病、慢阻肺等。但与此同时，缺血性心脏病死亡增加了20.6%，肺癌死亡率增加了12%。目前，中风、缺血性心脏病和慢阻肺是国人过早死亡的前三位杀手，其次是肺癌、道路交通意外伤害、新生儿死亡等。2017年，中国三大主要致残病因依次为肌肉骨骼疾病、精神疾病和感觉器官疾病（如听觉、视觉等丧失）。

文章称，近30年中国在减少多种疾病负担和伤残方面取得了很大的进展，这有赖于中国的经济增长、教育水平提高，以及实行传染性疾病国家防控计划。2017年，高血压、吸烟和高盐饮食是导致中国人群死亡的三大危险因素。其中，吸烟是2017年中国疾病负担的最大危险因素，高血压导致250万中国人死亡。另一方面，由于生活方式的改变，红肉摄入量增加和体力活动减少，中国的糖尿病患病率大幅上升，从2000年到2017年增幅超过50%。1990年~2017年，十大主要健康危险因素中，增长最快的是超重和肥胖，增长了185%。

作为全球疾病负担报告（GBD）研究的一部分，该研究还对1990年~2017年中国34个省级行政区的疾病负担情况进行了分析。文章认为，近30年来，中国传染性疾病、母婴疾病、营养相关疾病负担大幅降低，而慢性非传染性疾病负担增加。中国医疗系统的首要目标应是防控慢性疾病，尤其是在老年人群中。 （记者张磊）