医疗美容乱象丛生 “白名单”能否药到病除

9800元一次的“面部精雕”美容，美其名曰可收紧肌肉、修复弹性蛋白，V字脸更是不在话下。但体验过后，非但腮部肌肉没收紧，还感觉右侧后牙持续疼痛，很久之后才好转。

近日，方女士向科技日报记者讲述了她美容失败的经过。

非法医美乱象丛生

“方女士极可能伤到了牙神经。”原中国医科大学附属第一医院皮肤科副主任李远宏表示，医美中面部微整形居多，但面部神经发达，如果仪器不正规、操作人员不专业，或可导致面瘫等严重后果。

方女士的境况绝不是个案。“1万元隆鼻,植入的硅胶却是10元次货”“在微信上就能开美容院”“初中毕业生培训一周就能做美容师”……这些报道并非危言耸听，而是现实生活中真真切切发生的事。

“近年来，美容整形行业已悄然形成药品耗材商、美容院、整形师速成培训班等非法产业链。”陆军特色医学中心整形美容科主任鲁元刚表示，非法医美机构为追求高利润，假冒产品泛滥；为脱离监管，往往租住公寓、写字楼、居民住宅等卫生环境根本不可能达标的场所进行“地下”非法执业。一旦出事，老板和从业人员立即“跑路”，违法成本极低。

这只是医美乱象的冰山一角。除了整形，医美还包括三个分支，即皮肤美容、中医美容和口腔美容。在这些领域，也存在“黑诊所”、假冒伪劣器械、三无产品、假冒医生等现象。

信用评价彰显整治决心

国家对医美行业正在进行严查整顿，据国家卫健委官网，仅去年就查处无证行医案件近2万件；目前中国整形美容协会正研究制订信用评价管理制度，拟对部分地区医美机构开展试点。

同济大学法学院副教授胡洁人表示，这些举措表明了政府对医美行业的重视以及整治非法医美之决心，信用评价管理制度可直接影响机构未来的信誉和收益，其颁行必然会起到一定制约和威慑作用。

信用评价管理制度究竟怎样施行？“医美机构的硬件条件和设施、年检情况、医师资质等数据将与现有的信用系统打通，未来将建立医美机构‘白名单’，向民众客观呈现‘白名单’机构的情况。”中国整形美容协会副秘书长、评价办主任曹德全表示，届时，公众可在专门的网站上查询信息。目前该制度总体尚在摸索，还未大范围铺开，北京市已经进入了试点的准备阶段。

胡洁人表示，该制度本身具有很高科学性和可操作性，可借鉴高铁信用评价模式，倾听社会声音，列名失信行为特征，确保公平和严格的处罚。

根治乱象仍需多方发力

除了信用评价等机制，治理医美乱象还需要多维度发力，全社会参与。

在鲁元刚看来，监管部门应主动作为。无论非法机构多么隐蔽和狡猾，总是要“开门迎客”，一旦发现蛛丝马迹，就要寻根索源，不给其留下滋生土壤和成长的空间；还应加大惩处力度，提高违法成本，要让违法者感到“痛”，更为投机者划一道不可逾越的红线，不再能一跑了之。

“医务工作者也应担起引导、科普的责任。”鲁元刚说，医务工作者应当向客户或患者明确，医疗美容不是一件简单的事情，而是实实在在的医疗问题，即便专业医生操作同样也存在风险，并非随便一个诊疗床就可以吸脂、除皱、激光治疗，这中间的每一环节都涉及健康和生命安全。

据悉，为畅通监督渠道，国家卫健委在中国整形美容协会设立了全国投诉举报电话，并在该协会官网设立了投诉举报专栏，对群众举报及时核查处理。（实习记者 于紫月 通讯员 邹争春）