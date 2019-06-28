老人牙掉了 不能留着空

中华口腔医学会牙周病学组常委 毕良佳

上了年纪的人难免担心掉牙问题。事实上，掉牙跟衰老没关系，最大的原因还是牙周病。这是因为，牙周病让牙组织受到损害，不能紧紧包住牙齿，出现牙龈出血、溢脓、牙齿松动移位最终导致脱落。如果得不到及时有效治疗，可能全口牙都会掉光。

对于掉牙这件事，老年朋友一要正确认识，二不要“坐以待毙”。掉牙之前先松动，这时就要提高警惕。出现牙齿松动，首先考虑的不是将牙拔掉，而是找出病因，对症治疗，尽最大努力保留牙齿。通常轻度牙齿松动可通过治疗保留，如果牙真的无法保留或已脱落，应及时采用活动义齿、固定义齿、种植牙等方法修复。如果牙齿长期缺失不补，咀嚼力集中在余留牙上，余留牙会因受力不均造成食物嵌塞、牙龈萎缩，进而引发牙周病，造成恶性循环。咀嚼不充分也会影响老人的消化吸收，导致消化不良。同时，与缺牙相邻的牙齿还会随时间慢慢偏移，出现松动等情况。

和传统假牙相比，种植牙的优点是咀嚼效率高，让人感觉真实，酷似真牙。种植牙理论上无年龄限制，只要身体条件许可，即可进行。不过，种植牙的前提是老人的糖尿病、高血压、心脏病、脑血管病等常见慢性病都得到良好控制，同时还要保证口腔内没有炎症、黏膜病等。在种植之后1个月内，建议老人尽量避免吃过硬的食物，每半年去医院复诊一次。

要想从源头预防掉牙，老人应每半年或1年定期到口腔医院洗牙，并进行全面性的口腔健康检查，及时发现和治疗口腔疾病。▲