孩子小动作多 警惕小儿抽动症

5岁的小男孩良仔最近一个月总是做皱眉的动作，喉咙里还发出一些声音。妈妈带他就诊，最终被诊断为儿童抽动障碍，又叫作小儿抽动症。

专家介绍，小儿抽动障碍是一种慢性神经精神障碍疾病，在男孩中更多见。除了明显的抽动外，还可以表现为不由自主地做出摇头、耸肩、噘嘴等小动作，常常被误以为是调皮、“坏习惯”。专家建议，如果孩子有类似情况，应尽快带孩子做检查，对于孩子的症状应该充分理解，而不要责骂、训斥。

表现：

不由自主眨眼耸肩

广州市中医医院主任中医师徐雯介绍，小儿抽动障碍是一种慢性神经精神障碍的疾病，又称为抽动症或习惯性痉挛，在男孩子中更多见，多数在4～12岁之间起病。抽动症主要表现为简单性运动抽动，少数表现为单纯的发声抽动，特征是不自主的、突发的、快速重复的肌肉抽动，在抽动的同时常伴有暴发性的、不自主的发声，甚至有可能突然口冒粗言。抽动症状先从面、颈部开始，逐渐向下蔓延。要注意的是，抽动的部位和形式很多，不一定十分明显，而可能是出现如眨眼、斜视、噘嘴、摇头、耸肩、缩颈、伸臂、做出咳嗽声、清嗓声等“小动作”。

徐雯表示，小儿抽动障碍的病情是有波动性的，精神放松时减轻，睡一觉后可能又消失了，有时甚至可以自行缓解一段时间，但在紧张、焦虑、疲劳、睡眠不足时就可能加重。家长应该仔细地观察孩子日常行为，一旦出现一些持续的、不由自主的动作，即使没有太明显的抽动症状，也应及时带孩子就诊。

深呼吸转移注意力

有助减轻症状

徐雯表示，因为小儿抽动症的症状可能看上去只是孩子的一些“小动作”，对日常活动影响比较小，多数家长也没有认识到这是疾病引起，常常认为“就是小孩的坏习惯、调皮”，从而责骂、训斥孩子，这有可能导致症状加剧。

另外，不少家长会担心孩子的智力会受影响。徐雯说，一般来说，患儿的智力是正常的，不过部分孩子会伴有注意力不集中、学习困难、情绪障碍等心理问题。她建议患儿家长，应该充分理解到，孩子的种种怪异表现是生病影响的，而不是调皮或者故意做作的，正确教育，耐心帮助，同时不要让自己的不良情绪影响到孩子。

生活上，要合理安排孩子的学习、活动及日常的作息时间，避免过度紧张和疲劳。季节更替时，应注意孩子的衣食住行，适时增减衣被，谨防感冒，因为感冒易诱发孩子抽动症或症状复发、加重。对于发生抽动的孩子，可以让他们闭上嘴巴后有节奏缓慢地做腹式深呼吸，尽量转移注意力，比如讲故事、看电视、电影、玩游戏等形式，都有助于减轻孩子的症状。此外，要避免引发孩子精神紧张的种种因素，不要在孩子面前与外人谈论孩子的病情。与老师充分沟通，避免当众批评、训斥患儿，建议采用鼓励式教育，建立患儿的自信心，有利于疾病的恢复。

饮食不宜过甜过咸

多吃钙质丰富食物

徐雯介绍，患有小儿抽动症的孩子不适宜进食过甜过咸的食物。另外，也不应饮用茶水、可乐、咖啡等引致精神兴奋的饮品。适宜多吃些富含钙质的食物，如牛奶、豆浆、豆类、瘦肉、鸡蛋、绿叶蔬菜等，同时可适当补充维生素D。还应给孩子多吃富含铁质和含锌的饮食，如蛋黄、动物肝脏、海产品、坚果类、豆类、动物肝脏、瘦肉、谷类等。她推荐了几款有助于小儿抽动症患儿调理的汤方。

1.猪肉莲子汤：

用料：瘦肉125克，莲子（连芯）30克，百合（干品）15克。

制法：瘦肉切块飞水，与莲子、百合同置于砂锅内，加适量清水煮汤，沸后转慢火煮2小时，加少许盐后即可食用。

适应症：适用于心脾两虚之抽动症。

2.百合鸡蛋汤：

用料：百合（干品）30克，鸡蛋2个，冰糖适量。

制法：鸡蛋连壳洗净，百合浸泡约4小时后，与鸡蛋置于砂锅内，加入适量清水，沸后转慢火煮约1小时，捞出鸡蛋去壳后复入锅中煮约20分钟，加入冰糖溶化后即可食用。

适应症：适用于心脾不足、心神不宁所致之抽动症。

3.水蛇淮山杞子汤：

用料：水蛇120克，瘦肉30克，淮山（干品）20克，枸杞子15克，陈皮3克。

制法：水蛇去皮及内脏，洗净后与瘦肉一同飞水，与淮山、枸杞子、陈皮同置于砂锅内，加适量清水煮汤，沸后转慢火煮2小时，加少许盐后即可食用。

功效：祛风通络，健脾柔肝。

适应症：适用于肝脾两虚之小儿抽动症，尤其是抽动症状较明显者。

（记者伍仞 通讯员高三德）