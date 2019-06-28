患“强直”擅停药 小伙驼背如老翁
近日，24岁的清远小伙小潘（化名）从南医三院脊柱二区的手术室出来以后，身高增加了整整19cm。原来，5年多以来，强直性脊柱炎病情快速进展所致的脊柱畸形，让他一直腰都直不起来，一度休学在家。
南医三院脊柱二区主任黎庆初介绍说，如此严重的脊柱畸形，近年来已经少见，脊柱后凸畸形超过80度，手术治疗是唯一的解决办法。
高中时突然腰腿痛
8年前，小潘刚上高中没多久，就开始无缘无故地经常腰痛、左髋痛，早上起床的时候尤其痛得厉害。后来，小潘在当地医院被诊断为强直性脊柱炎。很多医生告诉他目前没有办法让他的病治愈，只能靠药物治疗来缓解病情的进展，接受一段时间的药物治疗后，疼痛有所减轻，但是仍然反反复复。
由于激素类药物有副作用，小潘胖了很多，正当青春期的小伙子非常在意外形，怕被同学嘲笑，就擅自停了药。从那以后，病情发展很快，背也越来越驼。逐渐发展到无法平躺睡觉，醒着也没办法抬头挺胸，整个身高只有150cm。
后来，小潘考上了大学。然而，病情还在发展。他也接受了一些理疗来缓解疼痛，但总是时好时坏。大二的时候，疼痛和脊柱的畸形已经严重影响了他的生活和学习，腰也弯到了80度左右，走路需要拄拐帮忙，最后只好休学回家养病。
手术后“长高”19厘米
经过朋友的介绍，小潘找到了南医三院脊柱外科二区主任黎庆初。黎庆初首先要求小潘按风湿免疫科医生的要求规范治疗强直性脊柱炎，不能擅自停药，在生物制剂等药物的作用下他的病情得到很好的控制。在完善术前各项指标的检查后，黎庆初给小潘施行了手术：后路脊柱畸形截骨矫形+椎弓根螺钉内固定+植骨融合术，原本接近90度的后凸“小山丘”终于被“夷平”，时隔五年，终于可以平躺了，小潘感触很大。
术后4天，他可以下地行走，对着镜子，看着挺直的身板，他忍不住让护士帮他量了下身高，169cm，足足比术前高了19cm。
该病不可擅自停药
黎庆初介绍，强直性脊柱炎发病率较高，以二三十岁的年轻人为主要发病人群，早发现早治疗是防治病情恶化的唯一办法。目前强直性脊柱炎还不能被治愈，但是可以通过规范治疗延缓病情发展，而且这种疾病有一定的自限性，控制理想的话，到了四十岁左右会逐渐稳定。但假如不遵医嘱，擅自停药，很可能就跟小潘的情况一样，病情快速进展，出现严重的驼背畸形，继续发展甚至可能瘫痪。“小潘这样的情况现在已经很少见了，但是他还算幸运，颈部以上部位情况良好，没有被侵袭。更严重的情况就是颈椎以上部位也逐渐僵直，乃至瘫痪。”
对于16~25岁的青年男性，如没诱因出现腰骶部、髋关节的持续或间歇性疼痛，或者出现腰部僵硬以及弯腰、下蹲困难等情况，应警惕强直性脊柱炎，一定要及时到风湿免疫科确诊。
对于出现驼背迹象的患者，需要到脊柱外科就诊，早期脊柱外科医生的介入，可以采取支具治疗尽量纠正脊柱后凸，早期治疗可以最大程度地避免动大手术。（记者周洁莹 通讯员游华玲）
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