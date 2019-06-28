种植中药材 品质咋保证

药材好，药才好。中药材是中药产业的源头。药材质量的优劣，关乎中药产业的兴衰。当前，野生中药材资源日益稀缺，无法满足人民日益增长的需求。我国规模化人工种植的药用植物已达300余种，供应量约占全国中药市场的70%—80%，种植面积还在逐年增加。从野生到种植，中药材品质如何保障？如何才能种出“绿色”中药材？日前，本报记者进行了采访调研。

——编 者

“大数据”筛选种植基地

对栽培选地进行科学预测，为优质药材种植选址提供依据，精度在1平方公里范围内

提起人参，人们自然会想到东北，因为吉林长白山是人参的道地产区。如果说山西上党也是人参道地产区，多数人不以为然。

上党也能产人参，这是运用“大数据”算出来的结果。陈士林是中国中医科学院中药研究所所长，从事中药研究31年。他开发出一套全新计算机软件系统，全名是药用植物全球产地生态适宜性区划信息系统。输入气候和土壤因子等信息，该系统能对栽培选地进行科学预测，为优质药材种植选址提供依据，精度在1平方公里范围内。

上党也是人参的道地产区，这靠谱吗？中医古籍给出佐证“人参产上党”。明代李时珍在《本草纲目》记载：“上党，今潞州也。民以人参为地方害，不复采取。今所用者皆为辽参。”如今上党人参找不到踪影，原因是过度采挖。

道地药材是中药的“魂”。陈士林认为，虽然上党和辽东相隔遥远，但其生态条件适合人参生长。人参若种在非适宜地区，即使能长到萝卜粗，却没有人参的功效。中药材种植需要特定的生态区域，盲目选择种植基地，将导致中药材病害频繁发生、种质退化、质量下降。

道地药材，究竟适宜种在哪里？西洋参引进中国的实践，证实了这套系统的科学性。西洋参原产于美国、加拿大等国。从生态适应性层面，这套系统为西洋参在我国引种栽培选址提供了重要依据，与实际引种成功地区相符。现在，我国已经成为西洋参三大主产国之一。

从野生到种植，中药材品质退化，症结在哪里？羌活是一种多年生草本高寒短日照植物，喜凉、耐寒、怕强光。由于生长环境特殊，羌活资源的发展受到制约。据统计，我国每年至少有1000吨以上人工种植的羌活，品质达不到国家2015版药典要求，不合格的占到60%。主要原因是部分药农追求短期效益，药材生长期过短。专家运用该系统会诊发现，高海拔野生羌活有效，而低海拔引种品质变异，问题出在海拔上。狭叶羌活适合生长在海拔2800米以上，那里的环境不但高寒，而且一年四季大风不断。目前，羌活在四川省小金县两河口乡的实验基地种植成功，具备祛风、除湿、发散御寒之功效。

中药材种植业被称为“中药生产第一车间”。这套系统可以为道地药材选择适宜种植区域，避免盲目选址造成的品质下降，从而解决了“优质药材哪里种”的关键问题。目前，我国已完成260种中药材产地生态数值区划，为人参、三七、西洋参、山茱萸、独活、银杏等优质药材生产提供了合理选址范围。

建立国家中药基因数据库

我国已对1万多种药用植物进行基因鉴定，为中草药制作“基因身份证”，建立国家中药基因数据库

中药三七被誉为“南国仙草”，却无法对付被称为“植物癌症”的根腐病。这是一种毁灭性病害，容易传染，发病率高，防治困难，可导致中药材绝产绝收。

“根腐病是植物地下根部的病害，当地上部分发现症状时，地下部分已经很严重了。”中国中医科学院中药所博士董林林说。过去，对付三七根腐病的主要方法是化学防治，但频繁使用农药，易导致药材农药及重金属等有害物质污染，效果并不理想。

“规模化连续种植，往往导致农作物品种退化，抗逆性递减，造成病虫害肆虐。过度或不当使用农药化肥，又会加快抗逆性衰退，形成恶性循环。”陈士林表示，我国是茶叶的原产地、主产区，但是由于不重视品种保护，致使新品种选育和推广工作迟滞，导致品种混乱、农残超标等问题，茶叶品牌的国际市场竞争力下降。因此，中药材绝不能重蹈覆辙，种质创新、良种应用才是出路。

传统育种最大的困难在于周期长。为此，陈士林团队创建优质药材分子辅助育种技术体系，大大节省了育种时间。董林林介绍，新品种不负众望，成为高品质三七的典范，大幅降低了根腐病发病率。其中，苗乡1号、苗乡2号荣获国家植物新品种授权。

技术创新为中药发展插上翅膀。陈士林团队应用分子辅助育种方式，使中药新品种源源不断诞生，目前已完成43个中药材优良品种选育，获得新品种证书和良种证书15个。陈士林说，优良新品种选育，为优质药材规范化栽培提供了保障。

分子育种技术的成功，得益于中草药“基因天书”的破译。中国是人参生产大国，鲜参产量占全球70%—80%，人参总产量是韩国的5倍，但一度国际市场价格不到韩国人参的1/9，主要是输在了品质上。中国中医科学院中药研究所在国际上率先发表了“人参全基因组图谱”，填补了人参遗传背景研究空白。陈士林介绍，人参基因组是最大且最复杂的药用植物基因组之一。陈士林团队共鉴定1652个抗病基因，开发病害检测分子标记，并应用质谱成像技术精准定位不同人参皂苷型分布。在此基础上，人参新品种“农参一号”问世，稳定性好，抗性高，产量高，使中国人参告别了竞争力弱的历史！

陈士林透露，我国已对1万多种药用植物进行基因鉴定，为中草药制作“基因身份证”，建立国家中药基因数据库，处于国际领先水平。

开启无公害中药时代

制定了中药材无公害生产标准操作规程，建立了中药材无公害生产体系

在400多年的人工栽培三七历史中，病虫害如影随形。圆斑病、灰霉病、疫霉病、黑斑病，一波又一波的病毒感染相继而来；线虫、红蜘蛛、蚜虫、象甲、地老虎、蓟马，一波又一波的虫害攻击防不胜防。

“在我父亲种植三七的年代，云南文山三七曾远销欧美、日本等地。后来，因农药使用不当，部分三七农药残留和重金属超标，导致出口量连年下降，价格下跌。”云南省文山市苗乡三七实业有限公司董事长余育启回忆。

中国医学科学院药植所教授陈君说：“病虫害防治是中药材生产中最薄弱的环节，防治水平直接影响中药材的产量和质量。”

《中医药法》明确提出，要严格管理农业投入品的使用，禁止在中医药种植过程中使用剧毒、高毒农药等。余育启认为，农残重金属超标影响中药安全及疗效，无公害种植才是中药材可持续发展的必由之路。

“种植过程中大量使用农药化肥和植物生长激素，不仅影响中药疗效，而且影响中药材产业健康发展。”中国工程院院士张伯礼说，“我国急需建立标准化、规范化的高品质中药材生产体系，大力推进无公害中药材的生产及监管。我们有成熟的无公害种植技术，现在要做的是大力推广。”

中药材品质升级，涉及种植、养殖、采集、贮存、初加工、流通等多个环节。陈士林团队联合中国医学科学院药用植物研究所等多家科研单位和生产企业，制定了中药材无公害生产标准操作规程，建立了中药材无公害生产体系，起草了《无公害人参药材及饮片的农药残留与重金属及有害元素限量》和《无公害三七药材及饮片的农药残留与重金属及有害元素限量》标准。其中，无公害中药材精细栽培体系，可以精确定位每种中药材的栽培特性，在产区选择、田间管理等方面实现数字化、网络化及智能化。

陈士林强调，对于当前国内中药材栽培生产来说，“无公害”生产标准将最终成为中药材品质的最低门槛。当前仍以生产无公害中药材为目标，少数发展绿色及有机中药材，为实现中药材栽培生产规范化、安全化提供有力理论基础和技术体系保障。

据悉，我国在贵州、四川等地32个贫困县开展无公害中药材种植规划，并建立无公害中药材病虫害综合防治体系，化学农药综合用量大幅减少。以桔梗的根腐病为例，采用优质药材防治技术后，多菌灵撒施量减少40%。

张伯礼说，我国建立了150种常用大宗中药材无公害生产标准操作规程，已有200多家企业推广GAP（优良农业规范）或GACP（药用植物种植和采集的生产质量管理规范）认证，开启了无公害中药时代。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 19 版）