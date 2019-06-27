夏季晨练该注意哪些事项？专家来支招
在炎热的夏季，晨练成为很多人外出活动的选择，专家提示，晨练要视自身健康情况选择，做好喝水、补充能量等晨练准备，选择合适运动场地，将锻炼身体的风险降到最低。
北京大学运动医学研究所运动创伤副主任医师杨渝平表示，早晨活动不太热，而且能让人从睡眠中清醒过来并维持全天的良好身体状态，这可能与运动带来的内啡肽释放有关，这种荷尔蒙会给身心带来平和、安静和清新的效果。但早晨是一天空气中二氧化碳浓度最高的时间段，尤其是空气质量不好的时候，相对容易引起呼吸系统疾病。此外早上身体血液相对比较黏稠，所以建议晨起锻炼者不要忘了喝一杯水，稀释一下血液浓度。
杨渝平提示，对于有心脏和脑血管问题的人，不建议进行晨跑，早晨心率和血压的提升比其他任何时候都要快，这样会对心脏和脑血管产生负担，猝死的发生风险系数增高。如果空腹或者是高强度晨间运动的话，相对容易引起低血糖，尤其是对于本身就有糖尿病的人来说，但也不能吃得太多进行晨起运动，尤其是剧烈的运动，否则容易增加胃肠道的负担，引起相应的疾病。所以最好是晨起锻炼前补充点能量，之后记得再吃点早餐。
对于使用小区内配备的运动器材锻炼的中老年人，他提示，中老年人骨质比较脆弱，要少做或者不做容易引起撞、摔、过度牵拉等意外的动作和运动。
如果选择在公路跑步，要注意避让车辆保护自身安全。此外由于地面较硬，对于膝关节和踝关节的压力相对会比较大，因此尽量选择专业的跑鞋或者减震能力好的运动鞋。还有很多人在草地上进行运动，杨渝平说，这可以减少关节的压力，但仍存在潜在风险：因为场地不平坦或者太软，容易产生踝关节等关节扭伤。他提示，在草地上活动的时候，运动不要太剧烈，否则很容易引起动作失控而导致意外损伤。（记者王秉阳）
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