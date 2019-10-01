晨练助代谢，晚练提成绩

每个人都有自己的锻炼习惯：有的人习惯早上锻炼，对他们来说，晨跑就像喝咖啡一样是一种唤醒仪式；有的人则是晚上锻炼者，以此帮助消除一天的压力。那么，早上和晚上锻炼有差别吗？最近一些研究回答了这一问题：晨练有益新陈代谢，晚练有助运动表现。

据美国《华盛顿邮报》报道，近期一篇论文显示，晨练可以激活肌肉细胞中的某些基因，增强代谢糖和脂肪的能力；晚间锻炼将消耗较少的氧，也就是说晚上运动时，人们使用的能量较少，从而让锻炼变得更有效率，运动表现也会有所提升。

对此，该论文的一个研究小组，以色列魏茨曼科学研究所生物分子科学系研究团队让小鼠在一天的不同时间在跑步机上奔跑，并分析了不同强度和方案下的运动能力。结果发现，与早上锻炼相比，小鼠在晚上的整体运动表现要好得多——大约平均提高了50%，同时耗氧量也较少。这意味着，如果一个人跑步，他在早上会更快地出现疲惫，而在晚上能跑得更久，这一研究结果对于运动员来说是一个福音。

另一个由美国加利福尼亚大学欧文分校表观遗传学和新陈代谢研究中心主任保罗·萨索内·科尔西领导的研究团队，也让小鼠在跑步机上锻炼。研究人员观察了早晨锻炼后肌肉组织的变化，特别是葡萄糖分解和脂肪燃烧。他们发现，运动对小鼠的新陈代谢提供了最有益的影响，尤其在上午晚些时候锻炼的效果最佳。

由此可见，什么时候是运动的最佳时间取决于你的目标。例如，想要有理想的运动成绩者，可选择在晚上进行训练，但也不能太晚，影响睡眠质量；关心体重或血糖指标者，可以选择在早上运动。▲ （若 伊）