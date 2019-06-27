结核病患者康复亟待加强
近日，由中华医学会、中华医学会结核病学分会主办的2019年全国结核病学术大会在江苏省苏州市举行。北京清华长庚医院教授林明贵在会上指出，目前医务人员通常只关注肺结核的药物治疗，对康复问题往往不了解、不知情，关注不够。随着大健康观念的普及，对于肺结核病人而言，须关注康复医疗，真正做到全面照护。
林明贵介绍，从目前国内结防机构的人员组成来看，几乎没有人开展肺结核患者们康复工作，只是偶尔有些护理人员关注患者的心理、运动、营养等，零星有些文献报告，与现代疾病的整体医疗、康复理念相差甚远，更不要说具体的真正的康复措施。发达国家甚至非洲部分国家，都有关于结核病患者康复的研究，这值得我国结核病临床一线医生反思。（记者张磊 通讯员李云 程丽丽）
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