中药材成不合格药品重灾区 专家呼吁严守标准底线

日前，江苏省药品监督管理局发布《江苏省2019年第1期药品质量公告》，公布93批次药品不合格。其中，化学药、抗生素、生化药、中成药有9批次，中药材、中药饮片有78批次，医院制剂有6批次。

从公告中可以看出，此次药品检查，中药材、中药饮片仍然是不合格重灾区，93批次不合格药品中，中药材、中药饮片就占据78批次，几乎占了不合格药品的90%。中药材缘何成不合格药品重灾区，在提升中药材质量方面，又该采取怎样的举措？

三种原因致中药材质量沦陷

“中药材、中药饮片成为不合格药品重灾区的主要有三方面原因。”中国中医科学院中药研究所研究员刘安在接受科技日报记者采访时说。

刘安介绍，首先是生产过程存在问题。中药材不是工业化产品，属于农产品范畴，不少中药材的栽培技术并不成熟，加之受外界环境等因素的影响，产品质量波动较大。当前中药饮片厂普遍规模不大，加之从业者整体素质不高，在饮片的加工炮制过程不规范之处较多，因而出现了饮片形状不合格等低级问题。

其次，价格体系没有理顺。中药材和饮片的优质优价一直没有得到很好的实施，导致优质饮片在市场竞争中处于劣势。在利益的驱使下，有些药农故意缩短药材栽培年限，以追求利益最大化。研究发现，甘草中成分含量和种植年限呈正相关。如果高含量的药材不能以高价格销售，对种植户而言缩短种植年限是提高利润的好办法。为此，刘安所在的团队正在建立优质中药材和饮片的评价方法，希望能够为规范市场、提升质量提供帮助。

“再就是对不合格饮片销售者和使用者的处罚力度不够。”刘安说，这里所说的使用者是指医院、药厂等，不是指患者。要形成让销售商、医院、药厂等单位不敢、不愿使用劣质药材和饮片的社会氛围，让劣质药材和饮片没有市场。

标准助力中药材质量提升

其实，长久以来，为解决中药材和中药饮片质量问题，相关部门出台了不少相应举措，例如药监局启动了中药饮片质量集中整治，国家中医药管理局和国家发改委开展了中药标准项目等等。

刘安认为，通过这些措施的实施，中药材和饮片的质量得到了提升，有数据表明中药材和饮片的产品合格率是逐年上升的，一些深层次的问题也正在得到解决。“但中药材和饮片产业链长，涉及的问题较多，也比较复杂，不要寄希望于一夕之间解决问题。”刘安强调。

我们都知道，中医药是中华民族的传统瑰宝，而近些年，有关中医毁于中药的说法更是不绝于耳，难道对中药材质量提升，真的就没有什么高招吗？

刘安表示，为了推动中药材的质量，中医药行业做了大量的研究工作，例如：中药材基源鉴定问题、种质种苗问题、栽培问题、采收加工问题等。他认为，在提高中药材质量的过程中，有几个问题需要注意。第一，要严守国家标准、地方标准和行业标准的底线。有些地方、行业部门或专家，以目前市场情况为理由，希望通过降低国家标准，提升产品合格率。这种做法可能是本末倒置，不能用市场倒逼国家标准降低，而应该是以国家标准促进产品质量提升。

第二，完善中药材标准。尽管目前国家标准有了较大提升，但是有些品种标准还是较低，有些品种的标准还不是很完善，有些品种的标准不太合理。中药材标准研究是一个长期、持续的工作。

“第三，优质优价要尽快实施，加强对优质产品生产企业的市场激励。其实这个问题之前很多专家都呼吁过，但一直没有实施，希望能尽快提上日程。”刘安呼吁。（记者 付丽丽）