患病率4.2% 我国成人哮喘患者数量远超预估
以往估计，我国有1800万—2400万成人哮喘患者。6月25日晚间，记者从中国成人哮喘大规模流行病学研究结果发布会上了解到，经过调查发现，我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，患者总数达4570万，远超以往估计。该研究结果近日发表在《柳叶刀》杂志上。
心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸疾病和糖尿病被世界卫生组织列为四大慢病，除慢性呼吸疾病外，其他“三慢”均有较为全面准确的流行状况及疾病负担数据。为填补空白，2010年，“中国成人肺部健康研究”开启。该研究采取严格的多阶段分层整群随机抽样的流行病学调查方法，对具有全国代表性的10省市5万余名城乡居民进行了细致现场调查及严格肺功能检查，结合我国2015年人口调查数据，可以准确反映我国慢阻肺、哮喘等呼吸疾病的流行状况、患病人数与患病影响因素。
结果显示，过敏性鼻炎、吸烟、幼年时期肺炎或支气管炎病史、父母有呼吸系统疾病史、低教育程度与哮喘患病风险增加有关。吸烟者较非吸烟者更易罹患哮喘，因此控烟依然是哮喘防控最重要的手段之一。在非吸烟人群中，大气污染、生物燃料使用导致室内空气污染暴露及居所霉斑暴露可增加哮喘的患病风险。
“我国还有大量20岁以下哮喘患者，保守估计至少一千万人。”中国工程院院士、“中国成人肺部健康研究”负责人王辰表示，哮喘是我国人群常见病、多发病，已经成为亟须认真面对和解决的公共卫生与医疗保健问题之一。（记者于紫月）
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