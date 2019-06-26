铁水平高患皮肤病风险高

铁是一种人体必需的微量元素，适量补铁有益身体健康。澳大利亚、英国和希腊研究人员日前在美国《科学公共图书馆·医学》杂志上发表报告说，体内铁水平较高的人虽然患贫血和高脂血症的风险较低，但患细菌性皮肤病的风险高于常人。

南澳大利亚大学、英国帝国理工学院和希腊约阿尼纳大学的研究人员分析了近5万名欧洲人的数据，以评估人体中铁的水平与900种疾病的关系。

结果发现，体内铁水平较高的人患贫血和高脂血症的风险较低，而高脂血症是引发心脏病和中风的重要因素。研究还发现，体内铁水平较高的人患细菌性皮肤病的风险高于常人，这些皮肤病包括蜂窝织炎和脓肿等。

此前研究认为，细菌需要铁来维持生存并繁殖。新研究则首次利用大规模人口数据，证明了体内铁水平较高会增加患细菌性皮肤病的风险。

论文第一作者、南澳大利亚大学的比本·本雅明介绍，约25%到65%的人体铁水平差异由遗传因素决定。下一步的研究方向将是在临床试验中，通过调节体内铁水平，尝试预防、治疗细菌性皮肤病或高脂血症。（记者白旭 姜晨怡）