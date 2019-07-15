健康生活方式可降低患痴呆症风险

一个国际团队最新发现，虽然痴呆症与遗传有关，但健康生活方式可以大幅降低这种疾病的患病风险。

英国埃克塞特大学学者领衔的团队14日在《美国医学会杂志》上发表论文说，他们分析了超过19.6万名60岁以上欧洲人的数据，对痴呆症遗传风险、生活方式和实际发病风险进行了计算。

研究人员将不吸烟、经常锻炼身体、健康饮食和适度饮酒视为健康生活方式。

分析显示，无论痴呆症遗传风险高低，健康生活方式均与痴呆症实际发病风险降低有关。与痴呆症遗传风险低、生活方式健康的人相比，痴呆症遗传风险高、生活方式不健康的人患上痴呆症的风险几乎是前者3倍。

在痴呆症遗传风险较高的人群内部，那些遵循健康生活方式的人患痴呆症的风险要比生活方式不健康的人低32%。

研究人员说，有些人认为自己患上痴呆症“不可避免”，因为这与基因有关，但最新研究“破坏了痴呆症的宿命论”，表明人们可以通过健康生活方式抵消一些遗传方面的不利影响，降低痴呆症的患病风险。