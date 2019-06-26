不育男性易患前列腺癌
很多人知道前列腺癌如果不及时治疗，会导致男性不育的发生，却不知道不育的男性易发生前列腺癌。近日，在中国性学会等单位于内蒙古自治区呼和浩特市主办的第五届全国性与生殖大会上，中国性学会会长、北京大学第三医院男科主任姜辉教授指出，不育是男性健康的晴雨表。不育男性更可能发生前列腺癌和睾丸癌及糖尿病、缺血性心脏病等慢性病。
姜辉介绍，美国加州癌症中心和15家体外受精中心调查了22562例病例发现，不育男性确诊前列腺癌的概率是正常男性的2.6倍，确诊睾丸生殖细胞肿瘤的概率是正常男性的3倍多。此外，另一组研究在随访了13027名不育男性后发现，随着随访时间的增加，精液参数异常与慢性病患病率的关联愈加紧密。这些慢性病包括泌尿生殖系疾病、糖尿病、缺血性心脏病、皮肤病、酒精滥用等。而精液参数异常男性的死亡率也更高。
会上，由中国性学会、中华医学会男科学分会组织制定的《西地那非（万艾可）临床应用20年中国专家共识》正式发布。 （记者 吴卫红）
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