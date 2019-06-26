西瓜皮别扔 西瓜翠鸭汤清热解暑
正值夏至，晴天、阵雨模式交替切换，暑气蒸腾。这个时节，很多人都喜欢吃西瓜，解渴又解暑。不过，大家吃的是西瓜的肉，青翠的西瓜皮往往被当作“垃圾”扔掉。你可知道，其实西瓜皮也有一定的食用价值？
广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授介绍，西瓜皮性味甘凉，有清热解暑、除烦止渴、利尿的作用，有个好听的名字叫“西瓜翠衣”。“西瓜翠衣”生吃虽没那么可口，但用来入膳却是应节的好食材。感兴趣的街坊吃完西瓜不妨留些“西瓜翠衣”，跟着蓝森麟教授的推荐来学做下面这道三豆西瓜翠鸭汤——
食材：绿豆、白扁豆、赤小豆各50克，西瓜皮1000克，广陈皮15克，水鸭1只（约750克），调味品适量。
做法：先将水鸭宰杀去除羽毛及内脏，洗净斩大块，放进加有陈皮的沸水中稍焯过，捞出冲净血沫；西瓜皮刮净表皮及红瓤，洗净切大块，然后连同其他洗净的食材一齐放入砂锅内，加3000毫升清水，用武火煮沸后改用文火熬2小时，调味即可。
作用：这道汤有良好的健脾益气、开胃消食、清热解暑、祛湿解毒等作用，适合一般人群在炎夏酷暑时节食用。（记者 翁淑贤）
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