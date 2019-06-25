人民直击：宠物照片充当处方竟能网购处方药

无需处方，只需几十秒、50多块钱，就可在网上成功下单可能致死剂量的处方药——4瓶30mg装的硫酸阿托品片？

记者近日对20家网上药店和提供药品交易服务的第三方平台进行了调查，其中17家可购买处方药。在没有处方的情况下，记者用宠物狗照片当处方，竟能成功下单；最低10mg就可能导致儿童死亡的毒性较大的处方药——硫酸阿托品片，无需处方就能一次性网购多瓶。“处方制”可谓形同虚设！

网购处方药过量服用致死 悲剧为何重复上演？

网购处方药，没处方也能轻松下单？赶上处方药“满减”促销，没忍住多买了几盒？网购处方药，享受便捷，也可能会与死神握手。

“为什么在没有出示处方的情况下，在同一个购药平台可以这么轻易买到这么多可致死的处方药呢？”上海女孩马晓晓（化名）的家属诉第三方售药平台以及商家一案近日开庭。2018年11月，这个22岁的女孩网购处方药“秋水仙碱片”过量服用后死亡。同年5月，江西21岁女孩段鑫(化名)也因网购秋水仙碱片剂过量服用抢救无效死亡。

两场相似悲剧引发了各方对网售处方药的高度关注。

医药电商的经营者大致可分为拥有“互联网药品交易服务资格证书”的药品经营企业，它们大多源自传统的零售连锁药店，获得了网上药店等牌照，可以在网上售药；以及为前述网上药店提供药品交易服务的第三方平台（以下简称“第三方平台”）。两者都必须遵循一条基本原则——处方药要凭医师处方才能销售。

6月3日至6月24日，记者就是否网络售有处方药、是否有明显“处方药”或“Rx”标识、是否设有处方审核流程、是否对处方药进行促销等四项指标，对网上下载量较高的20家网上药店和第三方平台链接的部分药店进行了调查。

调查发现，除“寻医问药”无购买选项、“春雨医生”和“快方送药”搜索不到处方药外，其余17家均可购买种类不一的处方药。其中，有的虽然要求用户在线上传处方凭证，但审核系统形同虚设；有的无需上传处方即可下单，送药环节也不核对处方；有的提供线上开具处方服务，但审核药师和复核药师两栏均为空白；还有对处方药进行促销的。

宠物照片当处方 也能通过线上审核？

记者上传同一张宠物狗的照片充当处方下单，在“丁香医生”“健客”“平安好医生”“京东到家” “药房网商城”5家均通过了审核。

以秋水仙碱片为例，记者在“京东到家”上搜索到附近有多家药店有售，并用宠物狗的照片作为“处方” 在“百康药房”提交后成功下单，随后订单页面提示“商家将通过电话对处方进行审核”。约20分钟后，记者没接到任何审核电话便收到了该平台发送的秋水仙碱片。此后，记者又凭借同一张宠物照片通过了“丁香医生”的处方审核。

“药快到”“优优快药”和“掌上药店”3家，在下单购买处方药前，既无处方审核流程也无医生问询；下单后，也无线下审核处方提示。

图1：宠物照片充当处方通过“京东到家”上“百康药房”审核

图2：宠物照片充当处方通过“丁香医生”审核

电子处方没有药师签字 靠谱吗？

电子处方的诞生方便了不少网友。可你是否留意过，网上开具的电子处方，有无审核药师和复核药师的签字？

《处方药与非处方药流通管理暂行规定》(试行)第十条规定:执业药师或药师必须对医师处方进行审核，签字后依据处方药正确调配、销售药品。

记者调查发现，多家网上药店或者第三方平台均提供线上开具处方服务。以“叮当快药”为例，互联网医生只问了“是否为特殊人群”便为记者开具了一张可用来购药的电子处方。值得注意的是，这张处方的审核药师和复核药师两栏均为空白。

随后记者又在淘宝网“一洲大药房旗舰店”申请开具了一张电子处方，审核药师和复核药师两栏也为空白。

图3：叮当快药开具的处方截图

说好的线下审核处方 骗人的？

有网上药店和第三方平台将处方审核环节设为线下或者电话审核。然而记者调查发现，所谓审核等同于虚设。

以“怡康到家网上药店”为例，在未上传处方、没有医生问诊的情况下，记者直接下单后页面提示“订单中包含处方药，提货时请务必携带处方单”。然而配送员给记者送药时，并未要求记者出示处方或其他证明。

图4：“怡康到家”订单提交页面截图

“好药师”“360健康”“康爱多掌上药店”和“健一网”4家显示通过电话对订单进行审核。记者分别下单处方药后，收到了4家的审核电话，其中“好药师”询问的内容为“是否有过敏史”“是否服用过该药”等，未涉及处方相关信息；“360健康”未联系记者，随后短信显示已通过审核。

毒性药品不需要处方 还不限量？

最低10mg就可能导致一名儿童死亡的硫酸阿托品片，竟然无需处方就能在网上买到！

在调查的过程中，记者发现，“360健康”和“掌上药店”两家均能搜索到并登记购买此药，“360健康”还对此药进行“满减”促销活动。

记者未出具处方和医嘱证明，通过“掌上药店”成功下单了一瓶含量为30mg的硫酸阿托品片，并在3天后通过快递收到了药。记者随后又一次性下单4瓶，订单成功通过了审核。

相关资料显示，硫酸阿托品片为纳入《医疗用毒性药品管理办法》的处方药。在临床上主要用于治疗内脏绞痛，服用过量或可导致死亡，最低致死量成人约80～130mg，儿童仅为10mg。

图5：“360健康”展示的“硫酸阿托品片”

“满减”“打包购买” 处方药如此促销合适吗？

遇上“满减”“打包购买”等促销，“剁手党”“囤货党”往往禁不住诱惑，哪怕促销对象是处方药。

记者发现，处方药促销随处可见。如“满减”和“打包购买”，有的处方药还被标注了“大规格更实惠”的字眼。其中不乏一些过量服用或有中毒反应的药品，如用于治疗高血压等疾病的“吲达帕胺片”“酒石酸美托洛尔片”“氢氯噻嗪片”“卡维地洛片”等。

有医师指出，对处方药进行促销，难免会埋下过量服用或者药品过期的隐患。

《药品广告审查发布标准》规定，药品广告应当宣传和引导合理用药，不得直接或者间接怂恿任意、过量地购买和使用药品。而含有免费治疗、免费赠送、有奖销售、以药品作为礼品或者奖品等促销药品内容，均是该标准明令禁止的。

图6：促销的处方药截图

此外，记者在“药房网商城”“淘宝”“叮当快药”和“优优快药”4家搜到的部分处方药没有明显标识。

图7：调查结果统计