中国医改10周年成就登上国际期刊

人民网北京6月25日电 （记者王君平）“中国医药卫生体制改革：10周年进展回顾——《英国医学杂志》中国专辑发布会暨研讨会”日前在京召开。会议期间，《英国医学杂志》发布主题为“中国医药卫生体制改革：10周年进展回顾”的中国专辑。专辑包括7篇文章和1篇评论，来自北京大学医学部和十多所国内外大学和研究机构的研究者共同完成，对中国医改总体进展以及重点领域的改革进行了分析和评价。

专辑文章分析指出，医改10年来取得了丰硕的成果：政府对卫生投入大幅度增加，卫生总费用占到国民生产总值从2009年的5%提升到2017年的6.4%；基本医疗保障制度覆盖面超过总人口的95%；个人卫生支出占卫生总费用比重到2017年下降至29%，预计2030年将继续降至25%；不同收入水平省份之间、农村和城市之间孕产妇和婴儿死亡率差距大幅缩小；政府出资，基层医疗卫生机构为全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务包不断扩充；转变了公立医院和基层卫生机构的筹资模式，取消了实行几十年的药品加成。卫生体系改革是复杂的和长期的，尤其在中国这样一个大国。

专辑文章分析中国卫生体系中需要解决的问题，并提出了相应建议，包括：基层卫生人员能力不足，基层卫生服务尚未得到充分利用，需要继续加强基层医疗卫生能力建设；提供整合和连续的医疗卫生服务，需要创新机制促进医疗卫生机构之间更好地合作；治疗（由基本医疗保险覆盖）与预防（由基本公共卫生服务均等化项目覆盖）相分离的筹资制度需要整合，鼓励医疗机构重视公共卫生服务的提供，以更好地促进全民健康覆盖；需要建立以健康和医疗质量为核心的绩效评价体系。

本次会议由北京大学医学部和《英国医学杂志》主办，北京大学中国卫生发展研究中心承办。北京大学常务副校长、北京大学医学部主任詹启敏院士、《英国医学杂志》主编Fiona Godlee、世界卫生组织驻华代表Gauden Galea博士出席会议并致辞。第十届、第十一届全国人大常委会副委员长、第十二届全国政协副主席、中国科学技术协会荣誉主席韩启德院士出席会议并发表主旨演讲。来自国家卫生健康委员会、部分省(市)卫生健康委员会、世界卫生组织、国家卫生健康委和财政部直属研究机构、国内外30多所院校、医疗卫生机构等，共计160余人应邀参加会议。