喝杯药酒，大妈险送命!

7月1日，连云港一位60多岁的刘大妈，晚饭后突然感觉口舌及四肢麻木、头晕、心悸、气短、胸闷、恶心，频繁呕吐，120救护车送至该市市立东方医院时已出现意识不清、瞳孔散大、四肢厥冷、全身大汗、心音弱、心律紊乱、休克等症状，生命危在旦夕！

连云港市立东方医院组织急诊科、心内科、ICU（重症监护室）三科专家联合抢救。

是什么病因导致患者急性发病？根据患者发病前有长期服用自制药酒史、发病时症状及严重心律紊乱表现，ICU主任徐继来、副主任医师秦伟高度怀疑药酒内含有“乌头”，毒物长期蓄积发生“乌头碱中毒”！第二天在家属提供的药酒中发现了“乌头”，证实了之前判断。

徐主任迅速对患者给予洗胃、导泻。为清除体内已吸收毒素，给予血液灌流一次。经过ICU后期抢救后，患者病情逐步稳定。

“现在的很多人都认为中药保健，无毒，但是在制作过程中会有很多误区，稍不注意就会导致中毒，这已经是近2年来第三起乌头碱中毒病例了，希望广大市民在制作中药药材时一定要了解掌握中药制作程序，以防发生中毒症状。”徐主任提醒道。

乌头碱是存在于川乌、草乌、附子等植物中的主要有毒成分。乌头类入煎剂，一般要求久煎，即煎煮1小时以上，可减低其毒性。煎煮时间越长，毒性越低，一般煎煮3～4小时后，乌头碱几乎全部被破坏。