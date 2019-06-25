自测血压前，休息五分钟
齐 欣
国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣 □博士研究生 姚思敏
随着我国步入老龄化社会，高血压导致的心血管疾病已成为居民首位死亡原因。如何正确测量血压对老年人至关重要，以下介绍一些要点。
准备。测量前半小时内，避免吸烟、喝酒、饮茶及咖啡，避免在憋尿、疼痛及情绪激动时测量血压。最好在安静、温度适宜的环境中操作，测量前需休息5分钟。
姿势。可在坐位或卧位测量，但无论何种体位，均需使袖带捆绑的位置和心脏在同一水平线上。卧位时需平卧，避免侧卧位时测量血压。
设备。推荐选择电子血压计，确保在正规渠道购买，并定期校准血压计。电子血压计目前常用的是臂式和腕式，推荐使用上臂式电子血压计进行家庭自测。
过程。以臂式电子血压计为例：1.选择合适袖带，即能够覆盖80%的上臂周径，如老人明显肥胖或消瘦，需调整袖带宽度。2.可随机测量左上肢或右上肢血压。一般首次测量时需测量双上肢血压，以后可测量血压偏高的一侧。3.初诊高血压或者不稳定高血压患者，建议每天早晨和晚上测量血压，每次测量2~3遍，中间间隔1分钟，取平均值为测量值。如平时血压控制稳定，可每周测1~2天血压，早晚各1次，最好在早晨起床后，服用降压药及早餐前，固定时间测量。4.测量时暴露上肢，袖带捆绑于上臂中部，松紧以放入2指为宜，下缘距肘窝2~3厘米，测量前需将袖带排空。5.将血压计平放于心脏水平处，按开始键。6.测量时手臂放松，手掌向上，过程中保持平静，勿说话或移动身体。7.详细记录每次测量血压的日期、时间及数值。如在医院测量的血压值和家中测量结果差别较大，建议告知医生。
结果。如在家中自测血压，正常血压应小于135/85毫米汞柱，如偶尔发现血压升高，可再测量1~2次，或调整可能的诱因。若持续升高，请及时就诊。测量血压时，请同时关注脉率，正常脉率可反映心率情况，范围为60~100次/分，如发现脉率明显低于或超出上述范围，需及时就诊。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn