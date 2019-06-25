自测血压前，休息五分钟

国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣 □博士研究生 姚思敏

随着我国步入老龄化社会，高血压导致的心血管疾病已成为居民首位死亡原因。如何正确测量血压对老年人至关重要，以下介绍一些要点。

准备。测量前半小时内，避免吸烟、喝酒、饮茶及咖啡，避免在憋尿、疼痛及情绪激动时测量血压。最好在安静、温度适宜的环境中操作，测量前需休息5分钟。

姿势。可在坐位或卧位测量，但无论何种体位，均需使袖带捆绑的位置和心脏在同一水平线上。卧位时需平卧，避免侧卧位时测量血压。

设备。推荐选择电子血压计，确保在正规渠道购买，并定期校准血压计。电子血压计目前常用的是臂式和腕式，推荐使用上臂式电子血压计进行家庭自测。

过程。以臂式电子血压计为例：1.选择合适袖带，即能够覆盖80%的上臂周径，如老人明显肥胖或消瘦，需调整袖带宽度。2.可随机测量左上肢或右上肢血压。一般首次测量时需测量双上肢血压，以后可测量血压偏高的一侧。3.初诊高血压或者不稳定高血压患者，建议每天早晨和晚上测量血压，每次测量2~3遍，中间间隔1分钟，取平均值为测量值。如平时血压控制稳定，可每周测1~2天血压，早晚各1次，最好在早晨起床后，服用降压药及早餐前，固定时间测量。4.测量时暴露上肢，袖带捆绑于上臂中部，松紧以放入2指为宜，下缘距肘窝2~3厘米，测量前需将袖带排空。5.将血压计平放于心脏水平处，按开始键。6.测量时手臂放松，手掌向上，过程中保持平静，勿说话或移动身体。7.详细记录每次测量血压的日期、时间及数值。如在医院测量的血压值和家中测量结果差别较大，建议告知医生。

结果。如在家中自测血压，正常血压应小于135/85毫米汞柱，如偶尔发现血压升高，可再测量1~2次，或调整可能的诱因。若持续升高，请及时就诊。测量血压时，请同时关注脉率，正常脉率可反映心率情况，范围为60~100次/分，如发现脉率明显低于或超出上述范围，需及时就诊。▲