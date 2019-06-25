京津冀中医肿瘤学术论坛在京举行

为推动中医药事业振兴发展、积极探索中医药参与肿瘤治疗的有效性，6月22日，由北京医师协会中医分会、北京中医药学会肿瘤专业委员会、北京中西医结合学会肿瘤专业委员会联合主办，北京好中医独家承办的以传承、交流、创新为主题的“京津冀中医肿瘤学术论坛”在京开幕。

北京医师协会会长郭积勇，北京中医药学会肿瘤专业委员会主任委员杨国旺，北京中西医结合学会肿瘤专业委员会主任委员侯丽，北京中西医结合学会会长、北京中医医院院长刘清泉，北京中医医院副院长王笑民，北京中医药学会秘书长邓娟，北京好中医医疗信息有限公司CEO王国伟等150多位京津冀地区中医肿瘤领域的领导及专家，共聚一堂，共同探讨中医肿瘤的新机遇、新未来。

郭积勇说，中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着日益重要的作用。按照国家要求,中医药管理部门展开了行政管理体制改革，贯彻落实中医药发展观，坚持"以人为本"的发展理念，创新机制，改变传统的行政管理方法和管理理念，推动我国中医药事业的快速发展。

郭积勇表示，此次学术论坛极具示范意义和引领作用，大大促进了京津冀中医药协同发展，同时指出要尽快推进落实“三个交流项目”为政府部门提供促进医改、改善民生的建议和方案。

郭积勇代表北京医师协会对“北京好中医”表示感谢。北京好中医在今年5月1日承办并总策划了第一届中国“互联网+中医”发展论坛，此次又作为承办方和主策划举办"京津冀中医肿瘤学术论坛"。对“北京好中医”致力于为北京及周边地区肿瘤患者提供中医药线上、线下诊疗服务的战略定位表示肯定。

北京中医药学会肿瘤专业委员会主委杨国旺表示，肿瘤专业发展非常快，无论是中医还是西医，我们需要这样一个平台能够让大家一起相互交流、相互切磋、相互碰撞，产生一些新的思想、新的理论、新的方法，然后再把它转化到临床实践当中去，惠及患者。

北京中西医结合学会肿瘤专业委员会主委侯丽表示，随着医疗实践和科学研究的不断进步，中西医学能够逐步得到认知上的共识，以患者利益为导向，彼此实现优势互补，在一定程度上逐步走向结合，在实际疗效和理论上对肿瘤防治做出了贡献。中医人要努力推动中医药通过创造性转化、创新性发展，实现与现代健康理念相融相通，服务于人民健康。在创新性发展中，要在传承中更加守正，在新的发展基点上，传承精华，拓展空间，服务于人民健康，努力在解决人类重大疾病及肿瘤问题上有重要贡献。

北京中医医院副院长王笑民表示，中国中医药学源远流长，中国人民在数千年运用中医药抗击肿瘤的实践基础上，形了现今以中医理论为指导的，研究肿瘤疾病发生、发展和防治规律、特色鲜明的中医肿瘤学科体系，在预防肿瘤发生以及减毒增效、抗耐药、防止复发转移等方面具有明显优势，在治未病、证候学、临床和基础研究、抗癌药物筛选、转化医学研究等方面展示出蓬勃的发展趋势。

如今要使中医肿瘤科不断迈上新的台阶，需要诸多中医肿瘤专家、学者的不断碰撞，引导中医原创思维与当前创新有机融合，推动中医防治肿瘤工作的进一步发展。

北京中医药学会秘书长邓娟称，北京中医药学会注册个人会员总数已近5000人，团体会员单位105个，已发展成为基础理论、临床医疗、预防康复、教学科研、中药研制、医院管理、编辑出版、计算机应用、医学科技咨询等专家荟萃的中医药学术团体。如今，我们有能力开展多学科、多层次、多种形式的继续教育工作与国内外学术交流活动，所以更应响应国家号召，发挥协同引领的作用，多组织、多召开中医肿瘤学术论坛的会议，为各位与会专家和学术代表创造良机，凝聚发展共识，为促进和提高中医肿瘤防治水平、推动中医肿瘤性疾病规范化、标准化防治积极交流，共同探讨。

北京中西医结合学会会长、北京中医医院院长刘清泉指出，目前，中医药在国内的发展优势明显，继承传统技术，不断提高疾病控制能力，创新颠覆式发展。同时中医肿瘤的研究在临床中逐步形成了一定的特色和优势，通过中医和中西医结合学者的不懈努力，中医治疗恶性肿瘤的研究已从简单的临床研究走向了科学化、规范化的大规模临床研究。中医药参与到恶性肿瘤的综合治疗中，在提高了肿瘤患者生活质量、预防转移复发、抗肿瘤多药耐药、肿瘤新生血管的干预、放疗化疗减毒增敏等方面发挥着巨大的作用。

目前在北京中医院、广安门医院、东方医院等众多北京地区的医院中，中医肿瘤已经成为其核心科室。中医药在肿瘤中的应用是我国肿瘤治疗的优势和特色，我们应该在保持中医特色的基础上，立足于临床，立足于科研规范的研究，引入最新的肿瘤研究成果，共同努力，以患者利益为导向，在实际疗效和理论上为肿瘤防治做出积极贡献。

论坛主题报告环节，专家们通过精彩演讲、学术报告、理论探讨、临床应用与经验分享、经典案例讨论等多种的形式，全面分享了近年来中医肿瘤领域涌现出的新思维、新理念、新方法、新技术和新观点，详细介绍了中医肿瘤诊疗的前沿理论与知识。

中国医学科学院肿瘤医院冯利教授在《中西医结合治疗肿瘤的现状和展望》中指出，肿瘤的最佳治疗选择是中西医结合治疗，这一观念得到了国际肿瘤学界多数学者的认同。中医在治疗肿瘤的全过程中，突出发挥中医药在治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用，以及在疾病康复过程中的核心作用。

中日医院谭煌英教授在《消化系统神经内分泌肿瘤中西医治疗》中介绍说，肿瘤分泌素瘤，引起消化道溃疡。4型肿瘤是最差的，生存期4-8个月，3型肿瘤可以使用中医治疗。 1型胃NET，容易复发。临床研究证实：使用中医药治疗的患者复发率减少，存活率提升。

首都医科大学附属北京中医医院富琦教授和中国中医科学院广安门医院周雍明教授分别作了 《郁仁存中医肿瘤学术思想探源与实践》《朴炳奎治疗肠癌学术思想探析》的主题演讲。

北京中医药大学东直门医院侯丽教授在 《肿瘤相关性贫血的中医治疗》中讲到，在肿瘤发生发展、治疗过程中，患者发生贫血是肿瘤常见伴随疾病之一，发生率约30-90%，因此，肿瘤相关性贫血评估极为重要。改善贫血是姑息治疗的重要部分，是个体化治疗的重要组成部分，重视癌症患者的贫血治疗。

目前我国已开展肿瘤贫血示范病房项目，通过规范控制早期贫血、增强患者教育、积极随访等手段，多数患者血红蛋白能较好控制。积极推广合理治疗贫血的理念、管理措施及治疗手段，要进一步探索贫血、疲乏与体能状况之间的机制与治疗新方法，使更多癌症患者在延长生存期同时可提高生活质量。

河北省肿瘤医院李晶教授，北京中医药大学东方医院李泉旺教授，中国中医科学院西苑医院朱尧武教授，天津中医药大学武清中医院张云崇教授，天津中医药大学一附院李小江教授，分别进行了《甘润濡养法抑制食管癌转移的研究》《肺癌绿色治疗不同阶段微创-中医药应用的思考》《肿瘤异气说》《胸部肿瘤绿色治疗实践-微创杂交技术个体化治疗》以及《前列腺癌的精准治疗》的主题分享。（崔元苑）