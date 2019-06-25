男性都逃不过前列腺增生

本期节目：前列腺疾病是男人逃不出的“魔咒”?

前列腺，因为它是男性性腺的一种，分泌的前列腺液是精液的组成部分。前列腺从解剖图可以看到，其大小和形状都和栗子非常相似，包着我们尿道一圈。

我们人体其它的脏器，随着年龄越来越大，会越来越衰弱、萎缩，但是前列腺却是随着年龄越来越长而不断变大。前列腺增生之后，尿道就被挤压了，排尿就受影响了。

前列腺增生就有几个典型临床的表现。首先是夜尿增多，晚上起夜的次数增多，一个晚上四五次，更严重有十几次，经常在门诊上碰到，他们过来诉苦，老年人睡不好觉，很困扰他。夜尿增多是前列腺增生最先表现出来的症状。还有就出现尿频、尿急这些表现，我们叫储尿性症状，可能和膀胱功能一些改变都有关系，所以首先是出现这一类的症状。

第二类就出现梗阻的症状。梗阻的症状，这是排尿的系统的表现。就像两个小孩比一比，哪一个尿射得远，梗阻的症状就表现为尿射不远，尿线变细了。还有排尿后，尿滴滴答答，还要到厕所去等，尿不尽。这些都是常见的前列腺增生表现的一些症状。

前列腺增生的治疗，现在更强调病人对自己症状的一个主观认可程度。我们治疗的目的是为了改善患者的生活质量，强调病人的参与，注重病人对生活质量认可的程度。

通俗的说就是，可能有些人，觉得晚上起夜好几次不行，想尽快解决这个问题；而有些人觉得还行，起来几次影响不大，就可以先观察一下。出现症状，观察等待，不一定非得马上就要吃药和其他治疗。

药物治疗，有两类常用药物。一类是5α-还原酶抑制剂，如非那雄胺。由于前列腺生长和雄激素的变化是有关系的，它们参与到二氢睾酮的合成。这是一大类药物，就是雄激素转化的过程是有关系的

另一类药物就是α-肾上腺素能受体阻滞剂， 如盐酸特拉唑嗪、甲磺酸多沙唑嗪控释等。其药理作用是通过阻滞分布在前列腺和膀胱颈平滑肌表面的肾上腺素能受体（主要为α1-受体），松弛平滑肌，达到缓解膀胱出口动力性梗阻的作用。

因为血管里也有α受体，我们服用这种药，有一些病人就要注意一下，尤其是高血压患者，因为这类药也能阻断血管内的α受体，有降压的作用。

吃药不能解决问题，或者我们出现了一些并发症的问题，比如急性尿潴留、出现血尿、反复出现尿路感染、膀胱结石、肾功能不好等等，我们就要考虑做手术了。

专家简介：

周晓峰，中日友好医院泌尿外科主任，主任医师，北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员。

擅长：泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。

出诊时间： 周五上午专家门诊。