鸡骨草横脷 健脾祛湿
一时暴晒，一时暴雨，6月底的广州天气多变，要准备好相应汤水喔。
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：清热解毒、健脾祛湿。
推荐人群：适用于面部油腻，口干苦、口气大，大便黏滞不畅，食欲不振等人群以及作为夏季湿热保健汤水。
材料：鸡骨草25g、赤小豆50g、薏米30克、陈皮3克、猪横脷1条（3-4人量）。
烹调方法：所有的食材洗净备用，薏米、赤小豆提前两小时浸泡，猪横脷洗净切片，用料酒盐腌制15分钟备用。将所有食材放入瓦煲内，加清水2000ml，大火煮沸转文火煲约60分钟调味即可。
汤品点评：炎炎夏日，特别是广东的夏季，闷热潮湿，高温多雨。不少人会出现食欲不振，大便黏腻，面部泛油，舌红，小便黄，大便干且臭秽的现象，广东人认为这是“湿热”的表现。汤中的鸡骨草味甘，微凉，归肝、胃经，民间用来治疗黄疸病的历史悠长。因其有利湿退黄，清热解毒，舒肝止痛的作用，临床上也被用于辅助治疗肝功能异常。广东居民常用其搭配主治脾胃虚弱、脘腹胀满的猪横脷煲汤，两者搭配适合夏季闷热潮湿的天气饮用。再加上健脾理气的陈皮和祛湿利尿的赤小豆、清热健脾的薏米一同煲汤，对于夏季体内有顽固湿气、大便黏滞、小便不利等人群是一款不错的食疗方。
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