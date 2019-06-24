防性侵 家长须把好第一道关

北京大学第三医院男科 刘德风

最近美国的“反性侵运动”从好莱坞开始后，逐渐席卷了各行各业，越来越多的女性站出来、说出来、指出来，我们也才发现，原来这么多性侵事件就发生在身边。这其中，女性、儿童、学生、实习生更容易受到侵害，甚至男性也会受到性侵犯。

“台湾天才美少女作家” 林奕含自杀的消息曾触动了很多人。一直以来，林奕含都是天之骄女，家世好、样貌好、性格好，考试测评拿满级分，担任排球队长和校报主编，妥妥的“别人家的孩子”。她考上台北医学大学医学系，有完美婚姻，还写了一本畅销书《房思琪的初恋乐园》……

正当很多人羡慕天才少女的“开挂”人生时，她却于在2017年4月27日在卧室里上吊自杀。此时，人们才知晓，原来她书里写的故事就是她本人，杀死她的不是自己，而是9年前的一场性侵。那个时候，她不过是一个十几岁的少女，面对猥亵，既无力反抗，也不敢告诉别人。通过这个事件我们发现，当儿童受到侵害时，想要保护自己很难，而且对其造成的心理上、生理上的伤害更加严重，而这种影响往往会伴随终身。

有研究显示，我国儿童性侵犯的发生率是触目惊心的。其中一项调查显示，一人对多名未成年人性施害的案件比例，从2014年的15.51%攀升至2015年的28%。2013年～2015年，只是经过全国各地被媒体曝光的性侵儿童案就达978起。其中，受害儿童超过1790人。这一数据尚不包括表述为“多名儿童”等概数的情况。

值得注意的是，受伤害的不只是女孩。有调查显示，在所有性侵受害者中，女性占比在78%～89%。也有学者认为，男孩被性侵的比率其实要远远高于这个数据，只是因为男孩往往不愿意主动说出来，使得男孩受到侵犯的曝光比率减低。

问：远离性侵，孩子要学会什么？

答：在孩子年龄很小的时候，家长就应该以开放的态度，向孩子普及基本的性知识，告诉他们哪些地方是隐私部位，哪些地方不能随便让人碰。比如，在一张纸上画出男孩和女孩，画好以后，让孩子用红笔标记出男孩和女孩身体的隐私部位。孩子标记的如果不正确，父母要帮助孩子正确认识。同时，家长要告诉孩子，别人身体的隐私部位，也不能随便看、随便摸。

要让孩子了解，无论对方是谁，老师、同学，还是父母、亲戚，只要对方做出让孩子不舒服的举动，触摸私密部位，或引诱孩子单独相处，都需要及时告诉家长。

问：家长要做哪些功课？

答：预防孩子性侵，家长要做好以下四点。

第一，重视对孩子的监护和陪伴。既要避免低龄儿童无人陪伴，也不要随意将孩子交给他人照看。

第二，注意孩子与周围人的亲密程度。即使是熟人也要保持警惕。家长不可抱有侥幸心理，不要以为男孩就不会受到性侵犯。

第三，定期与老师沟通，了解孩子在学校的表现。孩子白天大部分时间都在学校，老师会了解孩子在课堂上、校园里的表现。及时了解孩子的动态，可以让孩子免受伤害。

第四，和孩子建立良好的亲子关系。不要以为孩子小就减少和他的交流。要多和孩子沟通，关心他们的身体和心理状况。当孩子出现和以往明显不同的表现后，更要注意观察，以免孩子受伤害很久，家长才知情。

问：孩子遭遇性侵，家长怎么做？

答：当孩子把可能的性侵事情告诉家长时，家长不要生气，不要大惊小怪，更不要借此指责孩子。家长千万不要说“为什么是你，不是别人”“你一定也有错”之类的话，这些表现会给本来就受到伤害的孩子造成二次伤害。家长要及时、坚决、正当的维权。如果发现孩子受到侵害，一定要第一时间保留证据、报警和送医。即使侵害者是熟人或亲人，家长也要坚决通过法律途径解决问题。要让孩子知道，无论对方是谁，父母都会保护她/他。