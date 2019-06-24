“心健康公益行动计划”天津站正式启动

图为心健康公益行动启动现场

6月22日，第四届中国胸痛中心质控大会暨中国医学救援协会心血管急救分会年会在天津召开，会上，“心健康公益行动”天津站正式启动。

为了助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，“心健康公益行动计划”项目天津站正式启动，该项目望借助天津市胸痛中心建设的成功基础，发挥各分中心专家的学术影响力，将心梗救治项目更好的落地执行到天津各地市区县，以提升基层救治能力，提高患者及时就诊意识。

图为心健康公益行动天津站启动仪式

中国心血管健康联盟副主席、中国医学救援协会会长李宗浩教授，中国胸痛中心认证工作委员会主任委员、北京大学第一医院心血管内科主任霍勇教授，天津市卫生健康委员会医政处刘先夺处长，中国心血管健康联盟秘书长、中国胸痛中心认证工作委员会执行主任委员、质控中心负责人方唯一教授，天津市胸痛中心联盟主席、天津市胸科医院院长郭志刚教授等嘉宾共同见证了“心健康公益行动计划”天津站的启动。

图为丛洪良教授介绍天津市心健康项目活动

会上，天津市心血管病学研究所所长、天津市胸科医院心脏科主任丛洪良教授介绍了“心健康公益行动计划”天津市的计划。天津项目执行将有三大抓手，包括：开展基层巡讲，提升基层医师技术水平；推动心梗救治网络搭建，助力胸痛中心建设；开展患者教育，广泛开展义诊活动，提升公众健康素养。

图为心健康公益大使授牌环节

霍勇教授为天津市胸科医院院长、天津市心血管病防治办公室主任、天津市胸痛联盟主席郭志刚教授颁发了“心健康公益大使”证书。随后，郭志刚教授和天津市卫生和健康委员会医政处处长刘先夺为24位来自天津市各地区医院的心血管医生授予了“心健康公益大使”证书。

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。目前，“心健康公益行动计划”已先后启动8个省、19个地市级、17个县、89个乡镇，直接参与活动的各级医院医生超过7000人以上。

霍勇教授接受人民网·人民健康的专访

郭志刚教授接受人民网·人民健康的专访

会后，李宗浩会长、霍勇教授、郭志刚教授、丛洪良教授在专访间接受了人民网·人民健康的采访。在采访中，他们表达了对“心健康公益行动”项目的认可和高度评价，并表示期待天津市项目启动后能够对天津地区心血管疾病防治能力带来提升，特别是提升基层防治心梗救治的水平，造福广大百姓。

图为心健康宣传标识亮相大会展台