北京10家养老驿站实现刷脸用餐

日前，记者来到八角北路社区，工作人员正在为开餐做着最后的准备，空调打开到适宜的温度，桌椅摆放整齐，服务终端机开机，一切就绪，只等老人们来用餐。

很快，陆续有老年人溜达到养老驿站内，他们不用再像以前那样，需随身携带身份证或老年卡，刷卡后才能就餐。现在，老人们只需按一下服务终端机，然后从容淡定地把脸往旁边的小机器前一凑，便完成了身份识别和认证，接下来的事情就更简单了，排队打饭、坐下来美美地饱餐一顿。

“我这个脸部识别每次都特别快，你看看，就几秒钟的事。”一位正在终端机前刷脸的大妈笑着说，她几乎天天都到驿站内吃午饭，“天热懒得做饭，这里吃特别方便，机器前站一下就可以了。”

八角街道办事处工作人员告诉记者，刷脸就餐是从刷卡、刷指纹一步步升级而来的。最初刷卡需要同时携带身份证或老年卡，老人年纪大了，一方面经常忘记带卡，另一方面证件随身携带又容易发生卡片丢失的情况。

为此，街道对服务终端机进行了升级，改为刷指纹就餐，但同时又出现新的问题，有些老年人指纹比较浅，机器读取不是很敏感，于是继续改进，采用人脸识别技术，通过现有的高科技，让老年人也能享受到智能、便捷的服务。

工作人员介绍说，从今年5月份开始，八角街道融通了市区街三级养老服务平台数据，并开发为老服务预约软件，提供方便快捷的为老服务。目前，街道辖区内的 10 家养老驿站均已实现“刷脸”用餐，每天大约有两三百人会到驿站内就餐。“按照规定，只有户籍在社区内或长期在社区内居住的60岁以上老人才可以到养老驿站内就餐。”养老驿站工作人员说。

同时，八角街道还为辖区内老人提供更多福利补贴，到养老驿站内用餐，老人们除了可以享受到政府的补贴，还有街道为不同年龄段老人提供的2至4元不等的就餐补贴。“现在这‘刷脸’吃饭真好，省心又省钱，再也不用怕忘带卡了！”一位等待进餐的老人笑着说。（北青社区报 胡晓宁）