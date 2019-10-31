养老服务补贴津贴传递温情
近日，《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》正式印发，将向经济困难、高龄、失能三类老年人发放养老服务补贴津贴，从10月份起实施。从高龄津贴到养老服务补贴，这一举措不仅顺应了社会发展和民意期待，也传递出浓浓的敬老爱老社会温情，值得称道。
随着我国人口老龄化逐步加快，建立覆盖面广、体系完备的养老制度，不仅是全面建成小康社会的必然要求，而且对于提升国民幸福指数、促进社会文明进步都有重要意义。作为养老制度的重要配套，养老服务补贴津贴能起到多种作用。一是养老服务补贴津贴使养老保障体系更为完善。按照现行养老保险制度，老年人面临的一些实际问题还不能有效解决，养老服务补贴津贴增加了保障补给渠道，有利于减轻老年人的经济负担。二是养老服务补贴津贴有利于弘扬敬老爱老的传统美德。养老服务补贴津贴体现的是国家对老年人的关怀，向全社会传递出敬老爱老的温情。三是养老服务补贴津贴有利于建立新的养老观念。“养儿防老”是中国人千百年来传承的养老观念，随着社会发展特别是人口流动加快，有些留守老人的养老问题逐渐暴露出来，需要创新相关体制机制，养老服务补贴津贴可谓有益探索。
当然，基于不同地区间经济发展水平存在差距，养老服务补贴津贴制度在一些地方还难以落实，但应因地制宜，积极探索敬老爱老的好做法，提升老年人的幸福感和获得感。（郑 文）
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