黄花菜、黄豆、黄鳝帮助控血糖

有些食物不仅升血糖速度比较慢，还含有一定的降血糖功效，有三种黄色食物对于糖友们来说是很不错的食疗选择。

黄花菜 黄花菜含有蛋白质、膳食纤维和维生素，具有养血平肝、镇静安神的功效。黄花菜中的膳食纤维是治疗糖尿病和高血脂症的理想物质。黄花菜营养价值很高，还有降低血清胆固醇作用，伴有高血压的糖友可多食黄花菜。要注意的是黄花菜含粗纤维较多，肠胃病患者慎食。

黄豆 黄豆中含有大量的植物蛋白质、不饱和脂肪酸、微量元素，具有清热解毒、益气的功效。黄豆中含有大量膳食纤维，而且升糖指数很低，能延缓身体对糖的吸收，有助于降低血糖。黄豆中的大豆磷脂可促进机体胰岛素的分泌，黄豆中含有抑制胰酶，对糖尿病有疗效。

黄鳝 黄鳝中含有大量的优质蛋白质、维生素A，具有益气血、补肝肾的功效。黄鳝特含降低血糖和调节血糖的“鳝鱼素”黄鳝素A和黄鳝素B，是糖友的理想食品。糖尿病、高血脂者都可多食;支气管哮喘、淋巴结核、癌症患者等应慎食。（北京协和医院糖尿病中心主任 向红丁）