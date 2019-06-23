5大主要病因令脂肪肝高发
提起脂肪肝，你可能不知道，它已逐渐成为全球第一大肝病。每年单位体检都有不少人查出脂肪肝。广州市第八人民医院副主任医师应若素指出，脂肪肝在不同种族、年龄、男女身上均可能发病，尤以40-49岁为发病高峰，在我国成人中患病率可高达15%-30%。但怎么会不知不觉地就患上脂肪肝了呢？哪些原因导致脂肪肝在人群中如此高发？该怎么防治？这得从病因讲起——
5大主要病因令脂肪肝高发
据应若素介绍，脂肪肝是以肝细胞脂肪过度贮积和脂肪变性为特征的临床病理综合征，其病因主要如下：
病因1：不合理的膳食结构。随着经济的发展，我国人民的膳食结构发生明显变化，表现为粮食消耗量下降、动物性食物成倍增长，这样来自碳水化合物的能量下降，来自脂肪的能量上升，导致脂肪肝的发病率上升。
病因2：不良的饮食习惯。过量摄食、吃零食、喜甜食和荤食、常吃夜宵、不吃早饭等不良饮食习惯，扰乱机体代谢状态，为肥胖和脂肪肝的发病提供条件。
病因3：嗜酒。酒精会在肝脏进行分解代谢，酒精及其代谢产物对肝细胞有一定毒性，使肝脏合成甘油三酯增多。饮酒越多，甘油三酯合成越多，就越容易导致酒精性脂肪肝。
病因4：不良的生活方式。人体对于多余热量的利用，除了转化为脂肪贮存，主要通过体力活动消耗掉，在肥胖症的成因中活动过少比膳食过多更重要。活动过少或不善于运动，体内过剩的营养转化为脂肪，积存于肝脏表现为脂肪肝。另有研究表明，白天精神萎靡、睡觉过多及工作过于轻松和散漫是脂肪肝的危险因素。
病因5：有肥胖相关疾病的家族史。像肥胖症、糖尿病、高脂血症和脂肪肝家族史者，脂肪肝的发病率高于一般人群。
如果能远离以上几大主要病因，想避免脂肪肝其实并不难。对于不幸染上脂肪肝的人群，切莫太过担忧，但也别因不痛不痒症状不明显就以为“问题不大，不用管它”。应若素提醒说，脂肪肝的症状轻重不一，轻者仅表现为无症状的肝肿大，重者可出现门静脉高压甚至肝衰竭相应表现，如黄疸、腹水等。单纯性脂肪肝若不控制，可发展为脂肪性肝炎、肝硬化、肝癌。
所以，如果已明确诊断出患有脂肪肝，应在医生指导下，根据不同病因选取不同的治疗方式，平衡膳食、合理运动、辅以保肝抗炎或改善代谢紊乱药物等。脂肪肝是可逆性，只要早期诊断及时治疗，是有望恢复正常的。
（全媒体记者翁淑贤 通讯员陈凤娟）
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