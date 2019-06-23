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炎炎夏日，老药师推荐四款养生食疗方

余燕红 白恬

2019年06月23日10:23 来源：羊城晚报

每到夏天，多数年老体弱者会感到身体不适，中医认为养生需要“天人合一”。广州医科大学附属第三医院退休中医老药师林英元介绍，夏日三伏天，饮食上宜清淡，多吃清热解暑的药粥或汤。他特意推荐了适合炎夏食用的四款汤/粥。

1、南瓜五豆粥

材料：南瓜250g（连皮、连仁）切块洗净，大米、红豆、赤小豆、扁豆、绿豆、黄豆各100g，浸泡1小时；陈皮5g。

做法：所有材料一起加水煲烂，调味即可食用。

功效：这个汤/粥方解暑清热、健脾化湿、生津。

2、双麦双米粥

材料：大麦、燕麦各100克，大米、小米50克，鸡蛋1个。

做法：现将大麦、燕麦、大米、小米用适量水煮成粥，后加入鸡蛋，如喜欢甜味可加入适量白糖，温食饮用。

功效：益肝和胃，食少纳差，解暑。对大便不爽、肥胖以及脂肪肝的人群来说更是适合

3、冬瓜苡米荷叶鸭肉汤

材料：冬瓜200克（连皮、连仁），苡米50克，荷叶15克、陈皮4克，鸭肉200克洗净去内脏。

做法：以上材料一起放入瓦罐中加水适量煲汤，调味即可食用

功效：滋阴去热，解暑化湿，补脾胃。

4、海带苦瓜黄豆排骨汤

材料：海带100g、苦瓜200g、黄豆100g，陈皮5g，排骨200g

做法：排骨先用开水涮洗，去血水，再与其他材料一起加入适量水煲汤，调味可食

功效：本方具有降血糖、退热、利尿、增加食欲等功效。（记者 余燕红 通讯员 白恬）

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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