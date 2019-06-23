有经验的风湿免疫科医生都知道，一到夏季，医院门诊的痛风患者就会明显增加。在此提醒患痛风的朋友，想要舒适地度过夏季，减少痛风发作，一定要注意下面几点：

杜绝饮酒酒精是痛风的“催化剂”，对痛风患者有百害而无一利。尤其是啤酒，虽然啤酒中嘌呤含量较少，但其中含有很多进入体内会转化成嘌呤的物质。所以啤酒是痛风患者最不应该招惹的饮料。

忌食海鲜、烧烤部分海鲜、动物内脏属于高嘌呤食物，不管在急性期，还是缓解期都应尽量避免。烧烤中的肉类大多属于嘌呤含量中等的食物，摄入过多会导致尿酸升高而引起痛风发作。

多喝水夏季天气炎热，出汗增加，会引起血液浓缩，血尿酸相对升高。因此要注意多补充水分，白开水是最适合痛风患者的饮料。脱脂牛奶、低脂酸奶有助于降低血尿酸，减少痛风的发作，也是不错的选择。

适量多吃富含维C的果蔬关于维C和痛风的研究不断，有研究说对痛风有益，具有促进尿酸排出的作用；有的研究又说作用不大。不管最终结论如何，每天适量吃200-400克水果总不会有坏处。

运动不能少夏季，痛风病友仍然可以像往常一样每天进行30分钟以上的有氧运动，但运动过程中务必要及时补充水分。

空调悠着吹尿酸盐在温度低的环境中更容易析出为晶体，所以体温降低可能会使尿酸盐的溶解度降低，更容易结晶沉积，诱发痛风。因此，痛风病友在夏季应尽量少吹空调，尤其是夜间，更要注意避免直接对着空调冷风吹。

坚持服药降尿酸吃药是大家最不愿意的事，但坚持降尿酸，使尿酸处于低水平，减少痛风发作是最重要的。