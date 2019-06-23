夏天没食欲吃不下饭？四种类型对症下药

夏季的厌食大致有四种类型：感受寒邪型、感受暑湿型、饮食所伤型、脾胃虚弱型。

感受寒邪型

胃是最怕冷的，空调、冷饮、生冷寒凉食物，都会将寒邪引入，出现胃部的疾病。感受寒邪型的表现多见腹部不适，腹痛或腹胀，腹部怕冷，食欲不振，口淡，腹泻或大便烂，得温则缓解。

推荐：生姜粥、紫苏粥，症状比较严重的可以吃藿香正气丸，或者到医院就诊。

感受暑湿型

夏季暑热难熬，容易中暑，特别是常常在户外工作者，而暑邪容易与湿邪一起侵犯人体而致病。暑湿型厌食症的表现是，头晕头痛，疲倦乏力，恶心呕吐，无食欲或胃口差，烦热，腹胀腹痛，小便黄，腹泻或大便烂，舌红苔黄腻。

推荐：藿香正气丸或保济丸治疗，症状较轻的可以用荷叶粥调理。

饮食所伤型

夏季容易细菌滋生，如果不注意饮食卫生，或者饮食过于辛辣、肥腻，或者暴饮暴食、饮食不定时，都会导致脾胃功能受损，出现食欲不振，恶心欲呕等表现。

若是由于暴饮暴食，饮食过于肥腻引起的胃肠积滞，则出现食欲不振、恶心欲呕，还会伴有大便不通或大便臭，口气重等等症状。

推荐：症状重可以服用保和丸进行治疗。症状轻可吃点陈年萝卜干。萝卜有消食开胃的作用，但是新鲜的萝卜，是比较清热的，偏寒凉的;陈年萝卜干，由于时间储存的比较久，所以寒性消失了，而它的消滞功能很独特。同时，陈年萝卜干的香味就同新会陈皮一样，会越来越香。

脾胃虚弱型

有部分人素体脾胃功能较差，在夏天气温炎热时，更是加重脾胃的负担，出现脾胃虚弱型厌食症。它的表现是食欲不振，不知饥饿，疲倦乏力，面色萎黄，大便烂，容易出现消化不良。

推荐：用党参、五指毛桃、薏苡仁、淮山等等煲汤或者做菜，健脾祛湿益气，如五指毛桃猪骨汤。

对付厌食，我们还可以适当吃一点水果，苹果是开胃水果之王，是最正气的水果。或者喝一些柠檬茶，这样也会使胃口好点。 (广州中医药大学第一附属医院主任医师 陈瑞芳)