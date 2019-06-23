果汁、果味，差别大着呢

“果汁饮料”和“果味饮料”虽然只有一字之差，但它们的营养差别大着呢。

果汁饮料是在果汁或者浓缩果汁的基础上添加了水、白砂糖和食品添加剂等配制而成的。按照相关规定，果汁含量至少要达到10%才可以称为“果汁饮料”。不同品牌的产品配方不一样，果汁含量也不尽相同，有的可达到50%，但有的可能只有12%。果味饮料是由糖、甜味剂、酸味剂和食用香精调制而成，它的味道主要是由香精调配出来的，其中果汁成分很少，甚至可能一点都不含。除了从名称上辨别，还可以查看食品配料表，果汁饮料的配料表中有果汁，而果味饮料就不一定了。介于两者之间还有一种产品叫“水果饮料”，其果汁含量在5%~10%之间。大家挑选时仔细看食品配料表，就能找到自己想要的产品。