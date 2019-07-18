果汁中常见的食品添加剂

生产果汁要用到食品添加剂你知道吗？果蔬汁也需要添加多种食品添加剂。

在生产果汁时，要用到加工助剂，如加入果胶酶可增加果汁的出汁率。有时为了增加果汁饮料的健康促进功能，还会添加营养强化剂。为了保证果汁饮料特有的甜度、酸度、口感以及营养成分，会加入甜味剂、酸度调节剂、稳定剂和抗氧化剂等。

为了延长货架期和感官特性，果汁中也要用到食品添加剂。引起果汁饮料腐败变质的微生物主要是真菌类。在巴氏加热杀菌的同时使用防腐剂，可降低杀菌温度且可保持抑菌效果。防腐剂还能延长果汁保存时间，保持良好口感。

果汁色泽直接影响着消费者对果汁饮料的可接受性及对其品质的评价。在果汁饮料的加工和贮存过程中，天然色素会发生转化分解而影响果汁的色泽，因此要加着色剂，如广泛用于果汁饮料的β-胡萝卜素着色剂，具有抗氧化、抗衰老等功能，GB2760-2014规定可在各类食品中按生产需要适量使用。

果蔬饮料中常用的食品添加剂有防腐剂（如苯甲酸、苯甲酸钠、山梨酸、山梨酸钾）、酸度调节剂（如磷酸、柠檬酸、富马酸等）、甜味剂（如甜蜜素、糖精钠等）、抗氧化剂（如维生素C、维生素E、乙二胺四乙酸二钠等）、营养强化剂（维生素C、维生素E、维生素B、维生素D等）、增稠稳定剂（海藻酸钠、琼脂等）。