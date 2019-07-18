热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

果汁中常见的食品添加剂

丁怡媛

2019年07月18日08:06 来源：中国医药报

生产果汁要用到食品添加剂你知道吗？果蔬汁也需要添加多种食品添加剂。

在生产果汁时，要用到加工助剂，如加入果胶酶可增加果汁的出汁率。有时为了增加果汁饮料的健康促进功能，还会添加营养强化剂。为了保证果汁饮料特有的甜度、酸度、口感以及营养成分，会加入甜味剂、酸度调节剂、稳定剂和抗氧化剂等。

为了延长货架期和感官特性，果汁中也要用到食品添加剂。引起果汁饮料腐败变质的微生物主要是真菌类。在巴氏加热杀菌的同时使用防腐剂，可降低杀菌温度且可保持抑菌效果。防腐剂还能延长果汁保存时间，保持良好口感。

果汁色泽直接影响着消费者对果汁饮料的可接受性及对其品质的评价。在果汁饮料的加工和贮存过程中，天然色素会发生转化分解而影响果汁的色泽，因此要加着色剂，如广泛用于果汁饮料的β-胡萝卜素着色剂，具有抗氧化、抗衰老等功能，GB2760-2014规定可在各类食品中按生产需要适量使用。

果蔬饮料中常用的食品添加剂有防腐剂（如苯甲酸、苯甲酸钠、山梨酸、山梨酸钾）、酸度调节剂（如磷酸、柠檬酸、富马酸等）、甜味剂（如甜蜜素、糖精钠等）、抗氧化剂（如维生素C、维生素E、乙二胺四乙酸二钠等）、营养强化剂（维生素C、维生素E、维生素B、维生素D等）、增稠稳定剂（海藻酸钠、琼脂等）。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn