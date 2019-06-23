四类人群的补血清单
上海交通大学附属第六人民医院血液科副主任医师 蒋秦燕
贫血会使人出现乏力、皮肤苍白、头晕、耳鸣、嗜睡、食欲减退等症状。患者除了通过服用药物和输血等手段积极治疗外，还应该多吃补血食物，有助自身恢复。
我们日常吃的食物中，红肉、肝脏、蛋类等含有丰富的铁、叶酸等，这些都是造血必需的原材料，有助于补血。浓茶、咖啡、酸辣油腻食物会影响造血食物吸收，不利补血。同时，各个年龄段选择的补血食物是不同的，现简要归纳如下：
青年女性。其90%的贫血与月经有关，应当适量补充红肉、肝脏、蛋类等含铁食物，同时多吃蔬菜水果，因为它们含有大量维生素C，能帮助食物中的铁吸收。
青年男性。首先需要查清出血原因，青年男性特别易发上消化道出血和痔疮，应当食用容易消化和清淡的食物。
中年妇女、中年男性及老年人。中年妇女的贫血多伴有子宫肌瘤，中年男性及老年人的贫血要排除恶性肿瘤，特别是消化道肿瘤。其饮食主要以鱼、虾、杂粮和水果为主，多食用红肉、肝脏、奶、蛋类可能会有增加肌瘤或肿瘤长大的风险。同时中老年常伴有高血压、糖尿病、高血脂、冠心病等疾病，多吃动物类食物不利于基础疾病的控制。
贫血严重者。贫血严重并长期依赖输血的患者，饮食应以清蒸和白煮为主，这样有利肠胃吸收。忌食用肉、肝脏等富含铁的食物及含铁药物，因为他们的血液里常含铁较高，体内脏器如肝、脾等蓄积铁过多，过多食用反而加重贫血。▲
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