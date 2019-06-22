热疗成肿瘤治疗又一重要手段
近日，“红外辐照全身热疗装置联合放化疗辅助治疗头颈部肿瘤、妇科肿瘤和消化道肿瘤的随机、平行、开放、多中心临床试验”方案讨论会在京举行，这是国内首个威伐（WIRA）水滤红外技术在全身热疗领域进行临床应用研究。
据中国医师协会放射肿瘤治疗医师分会会长、郑州大学第一附属医院肿瘤医院院长杨道科教授介绍，全身热疗的基本原理是利用物理能量对全身进行加热，使肿瘤组织温度上升到有效治疗温度，并维持一定时间，利用正常组织和肿瘤细胞对温度耐受能力的差异，达到既能使肿瘤细胞凋亡、又不损伤正常组织的治疗目的。目前，肿瘤热疗已成为继手术、放疗、化疗和生物免疫疗法之后的第五大治疗方法，是治疗肿瘤的一种新的有效手段。热疗除可以单独治疗肿瘤外，还可使热疗与化疗、放疗、生物免疫治疗等产生有机互补，增加患者对化疗、放疗、生物免疫治疗的敏感性，能够更有效地杀伤恶性肿瘤细胞，提高病人的生存质量，延长患者的生命。
杨道科介绍说，溯根求源， 我国古代就有用“热”来治疗疾病的传统。20世纪末，随着物理学、工程技术学和生物学等多学科的介入和联合攻关，推动了高温设备的不断更新换代。世界各国学者对分子热生物学、细胞热生物学、血管热生物学、热剂量测定法、加热技术、测温技术和临床应用等，进行了大量的基础实验和临床研究， 使高温治疗肿瘤进入了一个飞速发展时期，成为肿瘤治疗中充满希望的重要手段之一。
目前，国医大师、中国工程院院士石学敏工作站已落户浙江通用海特医疗科技有限公司，他们通过临床研究，探索出符合国人个体化治疗参数，为中国肿瘤患者提供安全有效的治疗方式。（陈冉）
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