“心健康”基层巡讲走进河北张家口
日前，“心健康”公益行动计划基层巡讲张家口市基层第二站活动在康保县举行。
据了解，“心健康”公益行动计划基层巡讲旨在通过举办专题学术论坛、助力胸痛中心建设、开展适宜技术培训、普及疾病防治知识、搭建信息管理平台、寻找基层爱“心”医生等活动，培养全民保养心脏的健康意识，构筑心血管疾病的全面防线，以达到提高基层医生诊疗水平，降低心血管疾病的发病率和死亡率，惠及基层广大百姓的目的。
河北省人民医院心内六科副主任刘惠良，张家口市第一医院副院长、市心血管病工程技术研究中心主任李森林等嘉宾和张家口市各卫生院的代表出席了本次活动。
会议现场
会上，刘惠良、李森林两位嘉宾为康保县医院授牌“心健康公益行动计划”公益大使，同时为康保县“心健康公益行动计划”项目基层区域救治网络合作单位授牌。
公益大使授牌仪式
会上，康保县卫健局局长袁珍指出，组织成立以康保县医院为核心的区域胸痛中心，成员单位涵盖了康保县域内所有的医疗机构，有利于对心血管患者的快速诊断，及时救治，大大降低患者死亡率，改善患者临床预后，造福全县人民。希望大家珍惜本次培训会的宝贵机会，通过此次培训进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，提高对急性心肌梗死的救治能力。
刘惠良认为，此次胸痛中心网络建设培训会，必将为康保县医院胸痛中心建设提档加速，造福人民群众，实现大病不出县，从而推动基层诊疗水平的提升。
李森林表示，围绕“服务更可及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以提高县域医疗卫生机构综合服务能力和贫困群众健康水平为目标，项目助力胸痛中心建设，提升心梗等危重症救治，以胸痛中心为抓手，建立胸痛三级培训体系，开展市、县、乡联动基层医生技术培训，为县域医疗卫生机构提供系统、规范、适宜的技术指导，开展心梗救治能力竞赛，促进地区间医院和医师间交流，将对张家口市心血管疾病防治有着十分重要的现实意义。能够为贫困群众提高层次、便捷、高效的健康服务，全面提升贫困地区常见病、高发病、疑难病的诊治能力，全面提升防止因病致贫返贫的服务水平，全面提升群众满意度和获得感。
多名专家疑难病例查房及义诊活动
会中，多名专家进行了精彩的授课并在会议结束后进行了疑难病例查房及义诊活动。
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