金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞广东东莞站顺利收官

6月18日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛东莞站迎来决赛。

“幸福生活人向往，力争上游奔小康。”比赛现场，由参赛选手们带来的一段快板书点燃赛场，正式拉开了决赛的帷幕。如同快板词中所写，赛选手们个个精神饱满，神采飞扬，伴随着动感的旋律，用精彩的舞蹈作品表达着对美好生活的喜悦和向往。

决赛现场百人齐舞《1:1:1舞出好比例》

经过3天的初赛选拔，最终20支优秀舞队脱颖而出，顺利进入到东莞站决赛。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终决选出第一名获奖者参加北京鸟巢总决赛。

民族舞、曳步舞、三步踩火恋、腰鼓舞、蒲扇舞……决赛现场，花样繁多的舞种让现场观众们大饱眼福。整齐的动作、饱满的精神、灵动的舞步，参赛选手们精彩的表演赢得评委和观众们的一致好评，现场掌声和欢呼声不断。

东莞站冠军舞队“东莞妤舞团”

动感十足的曳步舞表演

经过近4个小时的激烈角逐，最终，东莞妤舞团凭借民族舞作品《遥远的妈妈》摘得桂冠，获得参加全国总决赛的资格；厚街溪头民众舞蹈队带来的作品《中华手拉手》取得第二名的成绩；万江快乐水兵舞队以作品《不忘初心》获得第三名。东莞市广场舞协会会长罗家媛为上述获奖舞队颁发了荣誉证书，为她们呈现的精彩作品点赞。

益海嘉里食品营销有限公司广州分公司金龙鱼小包装油组营销主任方浩致辞

最后，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司嘉宾方浩上台致辞，方浩表示，作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。只有要吃的营养，才能动的健康。

参加决赛的舞队现场合影

东莞站为期4天的赛程内，参赛选手们不惧酷暑与多变天气，用最饱满的精神为观众们呈现了最精彩的舞蹈表演，也为东莞市这座多元融合、兼容并蓄的年轻城市注入了新的活力，让广场舞成为这座魅力城市又一个响亮的名片。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、深圳、东莞等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。