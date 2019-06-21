首届京东方中美护理论坛在合肥举办
6月20日，由京东方健康服务事业群和安徽省护理学会联合主办，合肥京东方医院承办的中美护理论坛在合肥召开。本届论坛以“安全·精细·智慧·创新”为主题，共同探讨了健康护理事业的发展现状及未来趋势。
论坛现场
树兰（杭州）医院副院长冯志仙认为，“要想提升医疗质量，需要强化护理领导力，而且要全员全程参与质量控制。”而谈到医疗质量，安徽省护理质量控制中心宋瑰琦表示，护理管理体系的再建设应该以问题改善为导向，确保数据的真实有效和保证护理工作的标准化、信息化。中华护理学会理事长吴欣娟理事长则以“协和文化”为切入点，着重强调了医院文化和和谐团队建设的重要性。来自美国Dignity Health医疗集团护理管理者Kim Deese提倡护理要“以患者和家属为中心”，从服务患者和家属到与患者和家属合作的思维改变。
安徽省护理学会秘书长李志菊表示，安徽省正在积极搭建专科护士体系，争取到2020年，新增3-5个省级专科培训基地和20-30个临床实践基地。首都医科大学附属北京朝阳医院护理部主任高凤莉认为“建立护理垂直管理体制势在必行”。所谓垂直管理体制，是以护理部主任-科护士长-护士长为主线，盘活护理人力，优化护理专业队伍。
京东方健康服务事业护理总监刘晓煚强调，在医疗流程规划设计之初，护理团队就应全程深入参与，如护士动线、病房设计、设备招采，尤其是“以人为本”的疗愈环境的构建。在管理模式方面，京东方数字医院护理工作秉承HEART服务理念，采用患者一体化管理模式，负责单个患者从门诊-住院-出院-院后全过程的医疗护理工作，为患者提供全方位健康管理。
刘晓煚透露，首届护理论坛的举办非常成功，明年的护理论坛已经列入计划，将会围绕重症、慢病管理展开，逐渐渗透心血管、肿瘤、神经、妇儿等在内的八大关键学科进行专科学术讨论。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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