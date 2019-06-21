夏季护肝 鸡骨草煲猪横脷

夏季天气潮湿闷热，昼长夜短，高温“烧烤”模式不但让人脾气暴躁，睡眠质量也有所下降。中医认为“怒伤肝”，睡眠不足导致子时肝经当值时，流经肝脏的血流不足，再加上食物易腐败，滋生大量细菌，使肝病患者在夏季病情容易反复、加重，尤其是中医辨证为肝胆湿热型的患者。推荐这类人群在夏季常喝鸡骨草煲猪横脷汤，能清肝利胆、舒肝健脾、利湿退黄、下火解毒。

取鸡骨草50克、猪横脷1条、瘦肉200克、蜜枣2个、生姜3片。先将猪横脷去筋，清洗干净，焯水后捞起切块备用；鸡骨草洗去灰尘后浸泡30分钟左右；瘦肉切成小块。上述全部材料放进汤煲中，注入清水，大火煲滚后转中火再煲一个半小时，调味后饮用。

汤中主料鸡骨草有“岭南佳草”之称，在南方地区生长旺盛，因其有清热利湿之功，经常被长年湿热的岭南地区民间当做“护肝奇草”而入膳。中医认为，鸡骨草微苦、性寒，入肝、胃、心肺经，具有清肝热、解湿毒、健脾胃、退黄疸、散瘀痛的功效。临床上，鸡骨草被广泛用于治疗肝胆湿热引起的口苦咽干、两胁疼痛、胸闷不舒、纳呆腹胀、小便色黄涩痛、带下腥臭而黄等症，尤其是乙肝、丙肝、脂肪肝患者伴肝区不适、口苦、尿黄、脾气暴躁等症。不少研究也证实，鸡骨草富含的粗皂甙对四氯化碳等有害物质引起的肝损伤可起到一定的保护效果。猪横脷是猪的胰脏，也是鸡骨草的“最佳拍档”。据《神农本草》记载，猪横脷甘平无毒，有清热祛湿、利胆退黄、健脾养胃的功效，两者配伍相得益彰。生姜性温，既可辟腥，也可制约鸡骨草的寒凉。蜜枣味道甜润，入脾、胃二经，除了有补益脾胃的作用，还可缓和药性。诸物合用，能清肝利胆，祛湿退黄，最适合湿热蕴蒸肝胆之人饮用。

鸡骨草煲猪横脷汤材料简单易得，烹煮便捷。证属体质湿热之人可每周饮用2~3次，2周后观察，若湿热体质已转变，当效验辄止，不宜长期饮用。因鸡骨草性偏寒凉，平时有手脚不温、怕冷、大便溏薄、小便清长等体质虚寒者不宜饮用，以免寒上加寒。▲