广州中医药大学第一附属医院 内科教授 蓝森麟

暑热难耐，在户外活动时间长了，难免会有中暑症状。在此，推荐一款防中暑、祛暑湿的茶饮。

取水翁花、白兰花、绿茶各10克，广陈皮5克，上述食材置于养生壶或砂锅中，加入清水1.5升，煎煮20~30分钟，频频代茶饮。

本茶中，水翁花为桃金娘科植物水翁的花蕾，分布于广东、海南、广西、云南等地，其味苦、微甘，性凉，善于清热解毒、祛暑生津、消滞利湿；白兰花味苦辛，性微温，长于化湿、行气、止咳；广陈皮味苦辛，性温，能健脾理气、燥湿化痰；茶叶味苦甘，性凉，擅长清利头目、除烦止渴、消食化滞、化痰、利尿、解毒。诸物合用，有清热解毒、化湿解暑、悦脾消食的效果，适宜夏季一般人群饮用。▲