多数孕妇在怀孕期间，或早或晚都会出现手脚浮肿的现象，可在医生指导下服用中药方。其中，五皮汤有较好的消肿功效。

取葫芦皮、冬瓜皮、槟榔皮、茯苓皮、姜皮各15克，水煎服，每日一剂。葫芦皮、冬瓜皮、槟榔皮均有利水消肿之功，临床常相须使用，可治疗水肿胀满、小便不利等。葫芦皮性味甘平，利水消肿之力强，适用于各种水肿；冬瓜皮性味甘凉，以热性水肿为宜，尤善消肌肤水肿；槟榔皮辛温性散，行气消滞，善消气滞水肿、脏腑水肿。《本草纲目》记载，茯苓皮“行水而不耗气，胜似大腹皮”，生姜皮“消浮肿腹胀痞满，和脾胃”。故几味合用，消水肿、利尿效果较好。▲