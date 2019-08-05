五苓散是医圣张仲景所创，历代被视为经典名方之一，相沿传承研究和使用了2000余年而其用不衰，且代有发展。

原方由常用中药猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝等五味药组成，捣研为散，用米汤和服，用量为现在的6克左右，并嘱其多饮暖开水，使微有汗出，每日3次。原用于治疗《伤寒杂病论》中所称的太阳病表邪未解，内传太阳膀胱之腑，水蓄下焦，形成太阳经腑同病者。后世归纳总结的功用是：利水渗湿、温阳化气。主治下列三类病证，一是太阳膀胱蓄水证，见小便不利、头痛微热、烦渴欲饮、甚则水入即吐、舌苔白、脉浮者；二是水湿内停证，见水肿、泄泻、小便不利，以及霍乱者；三是痰饮，见脐下动悸、吐涎沫而头眩晕，或短气而咳者。

方中重用泽泻为君药（即主药），以甘淡渗湿利水；以猪苓、茯苓为臣药（即辅助药），协助和加强利水渗湿之功；以白术、桂枝为佐药（即佐助药），一以健脾而运化水湿之邪，一以温阳化气而利水，外散风寒以解表。

2000多年来，其临床治验和论说无以数计，如有验案称：因夏月湿重，用冷水、凉药过多，致气化不利、水湿相结而致小便不利者；也有因脾失健运、气化不行、水湿阻滞，所致食欲不佳、下肢浮肿、腹胀较重者；尚有用此方治疗悬饮见胸满喘促不得卧者。即涉及内、儿、皮肤等科的多种病症均有医治痊愈者。

当代临床报道，有用五苓散加减治疗肾炎、尿潴留、肾功能不全、膀胱癌，以及流行性腹泻、肝硬化腹水、胸腔积液、慢性肺心病心衰、慢性充血性心力衰竭、眩晕、颅内压增高、特发性水肿。还有用治妇科羊水过多症、妊娠高血压症与婴儿腹泻、小儿鞘膜积液、小儿神经性尿频及关节腔积液、淋病合并睾丸炎、中心性视网膜炎、青光眼等多种病症，均获得了较满意的治疗效果。如有资料显示，用五苓散加白茅根、白花蛇舌草，或加丹参、益母草，治疗急性肾炎78例、肾炎水肿42例，有效率达90%。

同时，对五苓散证开展了实验研究，特别是对利尿作用、对肾功能的影响，对尿路结石的防治、对乙醇代谢的影响，以及抑菌作用等多方面进行了系统研究。在对利尿作用影响的研究中发现，服用本方后24小时尿量及钠的排泄量比西药噻嗪类、呋塞米、乙酰唑胺等利尿作用更强。在剂型研究中，虽研制了水丸、片剂、浸膏剂、颗粒剂等剂型，使用了汤剂，但发现仍以散剂作用较好。有学者尚应用细胞学、分子学等现代科学技术，从病理、生理等方面进行了微观探讨，中医方剂学和临床应用已将其归入祛湿剂，其用将日益有所拓展。