上年纪，学学四个“像”

中国老年医学会心脑血管专家委员会委员 王 智

丰富快乐的晚年需要用心经营，老人不妨努力做到下面4个“像”：

像儿童：无忧无虑，坦然无邪。虽到晚年，老人也要追求童趣，时刻保持年轻、轻盈的心态。老人无忧无虑，笑口常开，能使身体分泌多种有益的激素，如酶、乙酰胆碱等，使各项生命活动调节到最佳状态，从而促进新陈代谢，增强抗病能力。

像乌龟：温顺柔和，宽厚待人。湖南省《长沙市百岁老人综合因素调查报告》显示，89%的老人都总结了长寿的第一条秘诀，就是“心态好”。大悲伤心，大忧伤肺，大怒伤肝，温和宽厚才是养生之道。

像猴子：爱好运动，好奇机敏。中医认为，动而生阳，动而不衰。对老人来说，运动能锻炼平衡能力，增强肌肉，提高协调性，让心情舒畅。此外，老人还要像猴子一样拥有好奇心，保持对世界的热情，平时多动脑。

像蚂蚁：广交朋友，从不离群。美国心理学家马斯洛认为，人拥有社交的精神需求。国外研究指出，与5个以上亲密朋友一直保持接触的老人，死亡率降低22%。老人不妨多与亲友走动，可能比吃药、看医生更有益。▲